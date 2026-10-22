Este 22 de octubre, en el Congreso de la República se discutió el proyecto de ley de sometimiento propuesto por el Gobierno De La Espriella. Con este se busca establecer reglas para que integrantes de grupos armados ilegales se entreguen a la justicia.

Tras su curso en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, la iniciativa fue aprobada en primer debate. Pero, en medio de la discusión, sucedió un acalorado episodio que relaciona al congresista Rafael Nieto, del Centro Democrático, y su defensa al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

El hecho inició luego de que el excandidato presidencial presentara su impedimento para participar en el debate porque él fue parte de las mesas de negociación de la paz total de la administración Petro. Los congresistas de varios partidos de Gobierno votaron a favor y Cepeda tuvo que abandonar la discusión.

Gobierno de Abelardo De La Espriella busca respaldo en el Congreso para acelerar ley de sometimiento

Sin embargo, Nieto salió en defensa de Cepeda y pidió que lo dejaran votar aduciendo sus “derechos” como parlamentario. Es paradójico, pues Nieto, muy cercano a Álvaro Uribe y hasta su viceministro, ha librado una dura disputa con el senador de izquierda.

Debido a esta cercanía con el expresidente, muchos tildan de “traidor” a Nieto por apoyar a un político que le ha hecho la guerra a Uribe en los estrados judiciales.