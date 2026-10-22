“Su legado únicamente fue corrupción, escándalos, persecución y violencia”: Le subrayan a Petro

Si bien hace pocos meses terminó el gobierno del expresidente Gustavo Petro, varios escándalos siguen salpicando su mandato. Entre estos, el llamado pacto de Valledupar.

Precisamente, esta mañana de jueves, 22 de octubre, el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, se fue de frente contra el expresidente Petro.

Gustavo Petro negó responsabilidades en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Durante su gobierno asesinaron a Miguel Uribe Turbay con agentes de la UNP cómplices y delincuentes nombrados como gestores de paz que ayudaron a apretar el gatillo. Quisieron montar el pacto de Valledupar para acabar con Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. La oscuridad alrededor del gobierno Petro es incalculable, su legado únicamente fue corrupción, escándalos, persecución y violencia. No tienen autoridad moral para absolutamente nada”, le dijo Briceño al expresidente Petro a través de X.