Carlos Antonio Vélez opinó sobre la lesión de Luis Díaz: analizó el comportamiento en Bayern Múnich

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre la lesión de Luis Díaz, ocurrida el pasado 21 de octubre, en el juego contra el Arsenal por la Champions League (2-2). El guajiro fue suplente, ingresó sobre los 67 minutos del segundo tiempo, pero a los 89 minutos tuvo que salir por la molestia que sentía.

ALARMAS ENCENDIDAS PARA COLOMBIA: Luis Díaz sintió una molestia tras intentar correr en una jugada y fue reemplazado en Bayern Munich-Arsenal. El Guajiro sólo estuvo 20 minutos en cancha. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YVzfFvmUyY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Luis Díaz se pronuncia y da parte oficial de su lesión: expectativa en Bayern Múnich

Medio alemán reporta la primera decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz tras su lesión

Fue en su programa Palabras mayores, de Win Sports, donde Vélez entregó su opinión sobre la lesión de Luis Díaz. Analizó las determinaciones que se tomaron en Bayern Múnich al respecto y profundizó en la importancia de que sea el médico del equipo, según sus tiempos estimados, el que dé el dictamen sobre si un futbolista puede jugar o no.

Carlos Antonio Vélez sobre la lesión de Luis Díaz: “Seguir los caprichos de los jugadores es muy jodido”

“Seguir los caprichos de los jugadores es muy jodido. En estos temas de lesiones, quien tiene la última palabra es el médico. Hay una frase que se repite siempre: ‘El mejor médico es el enfermo’, según mucha gente. No, el mejor médico es un médico”, arrancó afirmando Vélez en su programa matutino.

“Cuando un jugador está lastimado y lo habilitan para competir, la responsabilidad tiene que ser la del médico. Y si en esa competencia el jugador siente o se resiente, o vuelve y se lesiona, el médico tiene que asumir toda la responsabilidad y cargar con las culpas”, añadió el reconocido periodista deportivo.

🪐⚽@velezfutbol habló de las molestias de Luis Díaz, que ayer solo pudo disputar unos minutos y tuvo que ser sustituido en el Champions League. #PlanetaFútbol https://t.co/cA3ztzp24g — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2026

Cabe recordar que, desde antes del partido, el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, había argumentado que la suplencia de Luis Díaz contra el Arsenal se debía a una molestia física que cargaba desde el final del encuentro con RB Leipzig, disputado el 17 de octubre.

Para comparar las situaciones, Vélez ejemplificó lo ocurrido con el jugador de Boca Juniors, Leandro Paredes, el pasado 20 de octubre, en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

Paredes estaba lesionado previo al partido; sin embargo, jugó los últimos minutos con el riesgo de alargar su molestia. Caso contrario, anotó el gol del triunfo, aunque con la posibilidad de que le saliera cara esa decisión.

“Lucho venía con molestias. La prensa no lo había dicho, el club tampoco, pero ahora se sabe que venía con molestias (...) Eso de que ‘el jugador nos dijo que se siente bien’, eso normalmente termina mal. Ojalá sea lo que dicen, o sea, un mal menor, porque Lucho no se lesiona fácil”, sentenció Carlos Antonio.