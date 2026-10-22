Comunicado oficial del Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz: diagnóstico y tiempo de baja

Luis Díaz está oficialmente descartado por lesión para los próximos partidos del Bayern Múnich. El colombiano, que salió con molestias musculares ante Arsenal, se sometió a exámenes médicos este jueves y conoció el diagnóstico.

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“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, indicó el club.

Aunque el Bayern no dio un tiempo estimado de baja, por el parte médico se estima un receso de 2 a 4 semanas fuera de las canchas.

El primer partido que se pierde es el de este domingo contra Friburgo, tercer clasificado de la Bundesliga, en condición de visitante. Su reemplazo podría ser el canadiense Alphonso Davies, aunque hay otros nombres interesantes como Ismael Saibari o Serge Gnabry.

¿Qué le pasó a Luis Díaz? Paso a paso de su lesión

Esta es la primera lesión oficial que sufre Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich. Según las declaraciones de Vincent Kompany, las molestias empezaron a surgir desde el partido contra RB Leipzig en el que marcó triplete.

Por precaución, el técnico belga decidió que Lucho empezará el partido contra Arsenal en el banquillo de suplentes. Para el segundo tiempo lo mandó a calentar y sobre los 63 minutos ingresó a la cancha en lugar de Saibari.

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En sus primeras interacciones con el balón se le vio propositivo; sin embargo, durante un arranconazo en diagonal hacia la banda derecha se resintió de la molestia y pidió el cambio. Kompany decidió darle ingreso al canterano Bara Sapoko Ndiaye, aunque ya faltaba poco para el pitazo final.

Después del partido, Lucho Díaz ingresó al campo y estuvo junto a sus compañeros en el tradicional saludo a la afición.

Al salir del estadio manifestó que “no era grave” y llamó a la tranquilidad, pero todavía faltaba someterse a exámenes médicos. Este jueves, en horas de la mañana, se le realizó una resonancia magnética y el resultado fue la lesión notificada por el Bayern en su comunicado.

¿Descartado para la Selección Colombia?

Este diagnóstico no solo afecta los próximos partidos del Bayern Múnich, sino que también pone en aprietos a la Selección Colombia. Luis Díaz estaba en planes para jugar el doblete de amistosos ante Chile; sin embargo, la lesión lo dejaría fuera de los planes.

Néstor Lorenzo será el encargado de comunicarse con el departamento médico del club alemán para conocer los tiempos de recuperación y decidir el rumbo de su convocatoria.