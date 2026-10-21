Le aplauden gesto a James Rodríguez que no se vio en TV: pasó en Cúcuta

El partido entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, del pasado 20 de octubre de 2026, tenía varios aspectos a seguir, más allá del resultado.

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Es cierto que Cúcuta Deportivo se quedó con un heroico triunfo sobre Nacional (1-0), mismo que le permite seguir en la lucha por alejarse del descenso, y por pelear un lugar en los ocho.

Imagen del juego entre Cúcuta y Nacional en el General Santander. Foto: Colprensa

Sin embargo, otro de los que tuvo los reflectores encima fue James Rodríguez. La leyenda de la Selección Colombia, hoy al servicio de Atlético Nacional, nació en Cúcuta el 12 de julio de 1991.

Eso quiere decir que fue el regreso de James Rodríguez a la ciudad donde nació. Aunque se crió en Ibagué, vive en Medellín y pasó gran parte de su vida en el extranjero, el volante tiene un cariño especial por Cúcuta.

El gesto de James Rodríguez que le aplauden y no se vio en TV

Entonces, los niños siguen buscando a James Rodríguez antes y después de cada partido. Buscan una foto, un autógrafo o cualquier tipo de recuerdo del goleador de Brasil 2014.

Cúcuta no fue la excepción. A James Rodríguez le aplauden el haber firmado autógrafos a varios niños, en un acto que no se vio por televisión, pero que Atlético Nacional se encargó de viralizar.

Ya es común este gesto en James Rodríguez. A lo largo de su carrera se le ha visto cercano a los hinchas, compartiendo así sea pequeños momentos con ellos o regalándoles un recuerdo tangible que puedan guardar.

Así lo hizo con la Selección Colombia, o en las giras mundiales con Real Madrid, donde llegó a ser una estrella aplaudida por varios seguidores del deporte balompié.

El regreso de James Rodríguez al FPC ha hecho que todo tipo de público, en las distintas canchas del país, quiera acercarse al estadio para ver a una de las glorias más importantes de Colombia en los últimos años.