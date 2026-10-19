Decisión oficial con James Rodríguez y la lista de lesionados en Atlético Nacional ante Cúcuta Deportivo

James Rodríguez fue notificado de forma oficial y está de regreso en la lista de convocados de Atlético Nacional para el partido contra Cúcuta Deportivo, programado para este martes, 20 de octubre, en el Estadio General Santander, un partido que cierra la fecha 15 de la Liga Betplay.

El volante cucuteño brilló por su ausencia en el duelo ante Boyacá Chicó y Lucas González explicó que se trataba de un manejo de cargas ante la cantidad de partidos que deben disputar en la segunda parte de octubre, con semifinales de Copa y cuadrangulares semifinales de Liga Betplay enfrente. La rotación de nómina parece trascendental para el joven técnico de Nacional.

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De esta manera, James Rodríguez viajará a su ciudad natal para enfrentar al cuadro motilón, club donde su padre fue célebre (Wilson James Rodríguez). Este partido en el General Santander no tendrá ingreso para la hinchada visitante y se espera que los mismos fanáticos del Cúcuta Deportivo se hagan sentir en el estadio.

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En la lista de convocados, Lucas González es fiel a la rotación de nómina y otra de las novedades es la no inscripción del portero argentino Franco Armani y en su lugar está el juvenil Edimer Zea de 19 años de edad, dejando en la titular a Luis Marquínez.

Convocatoria Nacional vs. Cúcuta Foto: Atlético Nacional

En las ausencias, Edwin Cardona no está en la convocatoria, así como el argentino Elías Cardona. En su lugar, sigue la danza de canteranos, como Xavi Ríos, Felipe Marín, Matías Lozano y Juan Manuel Rengifo.

Lista de lesionados en Atlético Nacional

Así como se conoció la convocatoria, también se publicó el listado de jugadores lesionados, donde William Tesillo brilla por su ausencia, pero ya inició entrenamientos con el grupo. Otro zaguero que se va de baja es Andrés Reyes, pero se espera que ambos puedan estar disponibles para el clásico contra Independiente Medellín.

Jugadores de Atlético Nacional celebran el gol del defensor William Tesillo (centro). Foto: David Jaramillo / Colprensa

Otra buena noticia es que Alfredo Morelos ya está en readaptación de campo y Marlos Moreno sufre una lesión de isquiotibiales e Ian Poveda ya fue sometido a una artroscopia en su tobillo izquierdo y esper resultados. A su vez, se recuerda que Cristian Arango sufrió rotura de ligamentos y no estará por lo que queda de 2026.

Por eso, la idea del cuerpo técnico de darle rotación a la nómina y cuidar a los titulares de posibles lesiones por acumulación de minutos. Nacional tiene que trabajar con una nómina corta, mientras recupera a los jugadores lesionados.