Luto en el hogar de Jhonny Rivera y Jenny López tras dolorosa muerte: “No lo quería despedir”

La cantante de música popular Jenny López, pareja del también artista Jhonny Rivera, compartió con sus seguidores en redes sociales el complejo momento personal que atraviesa tras la pérdida de su perro Zeus, un pitbull que la acompañó durante varios años.

“Piensen lo que quieran pensar de mí”: la confesión de Greeicy Rendón tras la situación judicial de su padre

La intérprete explicó que tomó la determinación de practicarle la eutanasia debido al severo deterioro en la calidad de vida del animal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, López abrió su corazón para detallar los motivos detrás de la muerte de su mascota.

Según la información dicha por la esposa de Jhonny Rivera, Zeus presentaba quebrantos de salud irreversibles que afectaban su salud y calidad de vida.

“Decidimos dejarlo ir porque el perrito ya estaba sufriendo demasiado, lloraba todo el tiempo, no tenía calidad de vida y no podía controlar sus esfínteres”, expresó la cantante en sus declaraciones.

López enfatizó que la prioridad del núcleo familiar fue evitar la prolongación del dolor de la mascota, optando por un procedimiento asistido por profesionales veterinarios.

En la misma publicación, la intérprete dedicó unas palabras de despedida acompañadas de un registro fotográfico que retrata distintas etapas del animal: “Adiós amigo Zeus, gracias por tu amor sincero y tu compañía. Te extrañaremos y prometemos amarte por el resto de nuestras vidas”.

La artista aprovechó el espacio digital no solo para manifestar su duelo, sino para reflexionar sobre lo que implica el cuidado de los animales de compañía en etapas críticas de enfermedad.

Según su testimonio, mantener con vida al animal en las condiciones de sufrimiento en las que se encontraba hubiese respondido más a un deseo personal de no despedirlo que a una acción de bienestar hacia la mascota.

“Aunque estas decisiones duelan mucho, si el perrito no está bien, es triste tenerlo a las malas y no solo porque no lo quería despedir”, manifestó la joven intérprete en su mensaje.

La postura de López generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo:

“Eso duele tanto”, “Qué dolor”, “Descansa Zeus”, “Solo tenía 7 añitos”, “Los seres mas fieles por que se tendrán que ir”, “Jenny cuanto lo siento, pero Zeus fue inmensamente feliz”, dijeron sus seguidores.

Entre las historias publicadas por la pareja se encuentra la adopción de Ramón, un canino que integraron a su familia tras ser hallado en situación de abandono.

“No estoy negando mi vejez”: Margarita Rosa de Francisco se defiende tras las críticas por su cirugía facial

Ambos artistas han utilizado de manera frecuente sus redes sociales para promover mensajes alusivos al rescate, la adopción y el respeto hacia las mascotas.

La pérdida de Zeus representa un momento triste para López, quien en los últimos años ha consolidado una carrera dentro de la industria de la música popular en el país.