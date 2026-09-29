Fan murió en pleno concierto de Jhonny Rivera en Garzón: se atragantó con un chorizo

Ni siquiera la familia de José Elver Palencia lo ha podido creer. Su muerte, ocurrida la madrugada del domingo, es tema de conversación en todos los rincones de Garzón, a donde él fue a disfrutar de un concierto de sus artistas favoritos, Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, en la Concha Acústica.

Tampoco en el corregimiento de Maíto, un centro poblado ubicado a unos 40 minutos de Garzón, en el municipio de Tarqui, donde vivía.

Mucho menos personas cercanas a Nelson Velásquez, con las que habló SEMANA para tratar de corroborar lo sucedido.

Todos fueron tomados por sorpresa. Todos, incluso los gobernantes de esos municipios, algunos de los cuales asistieron a ese concierto de la noche del sábado.

Panorámica de Garzón, Huila. Foto: Tomada de la página web de Diario Huila.

La historia comenzó con un llamado de alerta en la zona de comidas, a donde José Elver fue a comerse un chorizo. Personas que estaban cerca de él se percataron de que al ingerir el embutido no pudo respirar, perdió el conocimiento y alertaron a los organismos de socorro dispuestos para atender cualquier emergencia.

Un video difundido en redes sociales permite apreciar cuando José Elver era sacado por integrantes de la Cruz Roja en medio de los fans de Jhonny Rivera, que disfrutaban cuando él estaba interpretando la canción Comprendí que te perdí.

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Testigos le contaron a SEMANA que el caso fue atendido como cualquier episodio de un fan que se desmaya en medio de un concierto. En ambulancia fue trasladado al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, que está a escasos 900 metros de la Concha Acústica, el mismo lugar donde se confirmó su muerte.

Sin embargo, la noticia no trascendió sino hasta la mañana del lunes porque José Elver falleció sin poder ser identificado plenamente, pues no tenía documentos.

Al conocerse lo ocurrido con él, la noticia creció como espuma y ha sido tema de conversación en todos los rincones de Garzón y algunos medios de comunicación regionales.

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“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de José Elver Palencia, un querido paisano, recordado por ser un hombre trabajador, amable y de gran carisma. Su alegría y la manera especial de compartir con quienes lo rodeaban permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”, escribió una página en la que se divulga información del corregimiento de Maito que es seguida por más de 4.400 usuarios.

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“Desde Maito Huila Mi Pueblo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza y que su recuerdo permanezca siempre en nuestros corazones”, añadieron.

Las exequias de José Elver se realizarán en las próximas horas.