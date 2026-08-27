Así fue el golpe a la Casa Roja, guarida de las disidencias en Puerto Gaitán y donde cayó el Águila, señalado hombre de confianza del Zarco Aldinever

El 21 de agosto, la Policía, el Ejército y la Fiscalía desplegaron hombres fuertemente armados para ejecutar tres diligencias de allanamiento en predios del municipio de Puerto Gaitán, ubicado en el oriente del departamento del Meta a unos 300 kilómetros de Bogotá.

El objetivo era asestar un golpe contundente a una red de extorsionistas del frente 53 Edinson Romaña de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

Los uniformados arribaron a las fincas Casa Roja, en la vereda Guasipati, y Villa La Paz, en la vereda Santa Bárbara, en Puerto Gaitán, donde un informante les había dicho que esos lugares eran el centro de operaciones de los señalados delincuentes.

Casa Roja y Villa La Paz eran lugares, según la Fiscalía, utilizados presuntamente para pernoctar, ocultarse, almacenar y ocultar armas de fuego y otros elementos relacionados con el funcionamiento de la estructura ilegal.

Desde allí, según la Fiscalía, “ejercían, entre otras actividades, el control territorial, la intimidación de la población y la comisión de conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores”.

Panorámica del municipio de Puerto Gaitán, Meta Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Puerto Gaitán / API

“De acuerdo con la información investigativa que sirvió de fundamento para la orden de registro y allanamiento, dicha estructura estaría organizada jerárquicamente y utilizaría armas de fuegos y prendas de uso privativo o de apariencia similar a las utilizadas por las Fuerzas Militares con la finalidad de ejercer control territorial, intimidar a la población civil y facilitar la comisión de diferentes conductas punibles, entre ellas actividades extorsivas dirigidas a comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores de la región”, leyó en la audiencia contra los detenidos un fiscal.

El operativo permitió que las autoridades hallaran un revólver, tres pistolas, 133 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y otros elementos relacionados con el armamento.

Según el Viejo, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay la dio José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

Además, que fuera detenido Rafael Salgado Merchán, alias el Águila, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y hombre de confianza del Zarco Aldinever en el Meta.

El Zarco Aldinever es la persona mencionada en investigaciones como uno de los responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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Junto al Águila cayeron Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Ómar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

El Águila fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de cometer extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

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Mientras que los demás detenidos fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y concierto para delinquir agravado.

Ninguno aceptó cargos y todos, incluido el Águila, fueron enviados a prisión bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.