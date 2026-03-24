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Caso Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía confirmó que alias el Zarco Aldinever está vivo y por eso pidieron su captura

La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que la muerte del disidente de las Farc era un “rumor” que no se ha podido confirmar.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 12:47 p. m.
Según el Viejo, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay la dio José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez.
Según el Viejo, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay la dio José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

“Sí se trató del asesino del Zarco Aldinever”. En agosto de 2025, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dijo que alias Zarco Aldinever fue asesinado por el ELN. Este martes la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que la versión del ministro, en ese momento, no era más que un rumor.

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La fiscal Camargo advirtió, junto al director de la Policía, el general William Rincón, que el señalado cabecilla de la Segunda Marquetalia, conocido como el Zarco Aldinever, está vivo y, por esa misma razón, solicitaron una orden de captura en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, nosotros lo conversábamos, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto del rumor que ha circulado, de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se expide una orden de captura en su contra”, dijo la fiscal.

Justamente en la declaración de alias el Viejo, revelada por SEMANA, se advierte que la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay salió de la Segunda Marquetalia y del llamado Zarco Aldinever, que entregaba detalles del crimen y para hacerlo utilizó un intermediario identificado como Kendry Tellez Álvarez, alias Yako.

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“Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, como a un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la Segunda Marquetalia”, aseguró la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La fiscal Camargo aseguró que se logró la captura de siete integrantes de la Segunda Marquetalia. Por los cabecillas criminales alias Iván Márquez y José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, la Policía ofreció una recompensa por su captura.

“Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho; y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever”, dijo el director de la Policía.

La Fiscalía dictó orden de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. A todos se les expidió circular roja de Interpol.
La Fiscalía dictó orden de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. A todos se les expidió circular roja de Interpol. Foto: no

La Policía también advirtió que contra los señalados cabecillas se solicitará órdenes de captura internacional, circular roja a través de Interpol, con el objetivo de cerrar el cerco contra los delincuentes que, se anticipa, podrían estar en Venezuela.