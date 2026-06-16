Liberan al extranjero capturado tras viralizarse video de un niño en un balcón. “Los tres menores salieron negativos para abuso”

Un video que circuló en redes sociales produjo una enorme controversia en el país. En las imágenes se veía a un extranjero con un niño en un balcón; muchos internautas entendieron la escena como un presunto caso de abuso sexual y llegaron a la casa, ubicada en el norte de Bogotá a pedir justicia.

Sin embargo, las autoridades no encontraron rastros de violencia ni de abuso sexual en los relatos de los niños, ni en los examenes practicados. El hombre fue dejado en libertad, tras haber sido capturado este fin de semana.

El presidente Petro tuvo que retractarse de los señalamientos que hizo contra del extranjero.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imagenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”, señaló en un confuso trino en el que luego habló del origen de las Farc, Gustavo Rojas Pinilla y otros asuntos de la historia del país.

El abogado del extranjero, el penalista Fabio Humar, confirmó a SEMANA que su representado había sido liberado este lunes festivo. “Los tres menores salieron negativos para abuso sexual. Los tres menores dieron una versión consistente de que no hubo abuso. Y la mamá estaba en el lugar de los hechos”, narra.

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El penalista asegura que la familia había alquilado un AirBNB pequeño y el papá había salido al balcón a calmar al menor y reprenderlo. “La mamá está viendo todo por el vidrio y dice en el testimonio que no pasó absolutamente nada”, aseguró.

El abogado Fabio Humar asegura que los examenes de los niños concluyeron que no existió abuso sexual. Foto: Guillermo Torres - Semana

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, publicó el siguiente mensaje: “Agradezco nuevamente a la indignación frente a una válida preocupación ciudadana por un presunto abuso, la alerta siempre es buena, hemos comunicado lo que va de avance y lo seguiremos haciendo. Les reitero que el proceso está en investigación y lo que más nos importa es el bienestar de los niños y tenemos reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados”.

Agregó que “lo que no es posible es la utilización política que algunos están haciendo sin saber del caso, y sin esperar los tiempos y procesos. Entiendo el fervor político que esta semana tiene pero de ninguna manera se paren en las historias de vida de niños que no conocen, ni utilicen ningún caso mediático que involucre niños sin saber, la política no se hace con las historias de niños, ni agreguen especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad que pueden afectar procesos vitales de muchos niños y niñas que no tienen ninguna relación con lo electoral. Ya dicen cosas que rayan con los límites. Todos los niños van a ver la huella digital que están dejando en las redes sobre sus vidas".

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El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció sobre el caso. “Hoy, sobre el mediodía, la Policía y los equipos de Bogotá respondieron a la alerta de la comunidad de un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en Usaquén...Los tres niños que se encontraban en el lugar fueron trasladados por la autoridad competente a un centro médico para que sean valorados como corresponde.Por otro lado, la persona señalada por la comunidad quedó bajo custodia de la Policía, quien sigue investigando los hechos. Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso. Pero, hasta tanto, quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”, concluyó.