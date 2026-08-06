Conmoción por muerte a golpes de doña Juana y don Andrés, dos queridos abuelos de La Plata, Huila

Un profundo rechazo causó en La Plata, Huila, el atroz asesinato de una pareja de abuelos reconocida por cuidar las motos de los feligreses que visitaban el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu.

Doña Juana María Chantre Pizo y don Andrés Musse Yaffi fueron víctimas de una brutal golpiza, al parecer con un objeto contundente, por parte de una persona que ingresó a su casa y les atacó hasta quitarles la vida.

Panorámica de La Plata, Huila Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de La Plata Huila / API

La mujer, según dio a conocer el diario La Nación, quedó sin vida en su casa, mientras que su esposo fue hallado en las afueras de esta.

Los primeros testimonios recogidos por ese medio señalan que el asesino ingresó a la vivienda posiblemente para cometer un robo, atacó a la pareja, y revolcó el lugar en busca de algunos objetos de valor.

Sin embargo, señalan en esa población que doña Juana y don Andrés no eran de lujos ni de objetos suntuosos, pues a duras penas lograban algo de dinero en inmediaciones del santuario mariano, que está en la vía La Plata - Popayán.

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“Los abuelos se ganaban sus pesitos cuidando las motos mientras algunos subían a misa de la Virgen”, escribió en redes sociales Martina Castillo.

Por su parte, una usuaria que se identificó como Kelly Johana Panteves Mesa escribió: “rabia que haya gente tan mala de meterse con dos personas buenas que no le hacían daño a nadie”.

Los cadáveres de los dos abuelos tuvieron que ser recogidos en la zona por una funeraria, según La Nación, pues ni la Policía pudo hacerlo a través de la Sijín porque el lugar de los hechos sufre por la presencia de una subestructura armada de las disidencias de las FARC.

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Las exequias de Doña Juana y don Andrés serán este jueves, a las 2:00 p.m., en el mismo santuario en el que se ganaron el cariño de los feligreses.

Por ahora, sus allegados esperan que las investigaciones avancen para poder dar con el o los responsables de este execrable episodio.

Para lograrlo, las autoridades ya comenzaron a recabar información que les permita llegar al asesino y determinar si realmente se llevó algo de la casa de los dos humildes abuelos más queridos de la vereda Alto Laderas.

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