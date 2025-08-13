Suscribirse

Nación

El representante a la Cámara Julio César Triana, quien fue víctima de un atentado en La Plata, Huila, fue evacuado por el Ejército a Neiva

El congresista salió ileso del acto violento. El Ejército sostuvo un combate con los presuntos responsables del hecho.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 4:08 a. m.
El congresista fue evacuado de Paicol hacia Neiva en un helicóptero.
El congresista fue evacuado de Paicol hacia Neiva en un helicóptero. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En la noche de este miércoles, 13 de agosto, mientras el país sigue conmovido tras el funeral del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, un nuevo atentado pone en jaque la seguridad contra los líderes políticos.

El representante a la Cámara Julio César Triana, por el Partido Cambio Radical, fue víctima de un atentado en su contra cuando se movilizaba en su camioneta en La Plata, Huila.

El congresista salió ileso del acto violento, mientras que el vehículo en el que se trasportaba con algunos miembros de su equipo, recibió al menos ocho impactos de fusil y pistola.

Contexto: Así quedó el vehículo en el que se transportaba el representante Julio César Triana cuando sufrió un atentado en el Huila

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro atendió el llamado y pidió a las Fuerzas Militares de Colombia desplegar un operativo para salvaguardar la vida del representante.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio César Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, informó el mandatario en su cuenta de X.

Además, el jefe de Estado reconoció que en esta zona del departamento hay presencia de grupos armados y señaló puntualmente a las disidencias de Iván Mordisco.

De inmediato, el congresista, como pudo, llegó junto a su equipo a la zona de Paicol mientras pedía apoyo de las autoridades: “La ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la Fuerza Pública”, dijo en un video.

Así quedó la camioneta de Julio César Triana.
Así quedó la camioneta de Julio César Triana. | Foto: SEMANA

Por su parte, el Ejército Nacional confirmó que soldados del Grupo Liviano de Caballería N.° 6 lograron asegurar el área, mientras aeronaves del Ejército de Aviación y la Fuerza Aérea adelantaron la evacuación en helicóptero de Triana, poniéndolo a salvo en la ciudad de Neiva.

“Sostuvimos combates con los presuntos responsables de la acción criminal contra el representante (...) En la zona permanecen desplegadas unidades de la Novena Brigada, bajo el mando de su comandante, para continuar las operaciones de seguridad y garantizar el control territorial”, dijo el Ejército en su cuenta de X.

Por otro lado, el Partido Cambio Radical, dio a conocer que desde hace algún tiempo han denunciado amenazas contra el congresista, pero que en su defecto no ha recibido las medidas necesarias para su seguridad.

“No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país (...) Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio César Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”, afirmaron.

