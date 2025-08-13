El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, sufrió un atentado este miércoles, 13 de agosto, en su contra. Así lo denunció el congresista a través de sus redes sociales.

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”, relató el congresista.

Desde el partido Cambio Radical, al que pertenece, emitieron un comunicado en el que rechazaron estos actos y alertaron que desde hace tiempo vienen denunciando amenazas en contra del congresista, pero que hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias.

“Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”, aseguraron desde la colectividad.

Representante Julio César Triana | Foto: Cortesía a SEMANA

El partido también señaló que esto coincide con el sepelio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay quien falleció tras un atentado en su contra hace dos meses. “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, solicitaron.

También criticaron que el Gobierno prometió la “paz total”, pero que hasta el momento no se han atendido las amenazas ni se han pronunciado sobre estos hechos.

“Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio Cesar Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”, afirmaron.

Solicitaron que haya protección para que pensar diferente no sea motivo para que se atente en contra de la vida de los políticos.

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, se pronunció pidiendo protección por el congresista.

“Esto es urgente. La vida del congresista de la oposición Julio César Triana está en peligro, fue víctima de un atentado. Pedimos que se proteja su vida y la de sus acompañantes”, dijo.