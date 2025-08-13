Suscribirse

Política

Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

Hombres armados impactaron el vehículo cuando se desplazaba por las carreteras del departamento.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 11:52 p. m.
Representante a la Cámara Julio César Triana
Representante a la Cámara Julio César Triana. | Foto: Representante a la Cámara Julio César Triana

El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, sufrió un atentado este miércoles, 13 de agosto, en su contra. Así lo denunció el congresista a través de sus redes sociales.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata, vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”, relató el congresista.

Desde el partido Cambio Radical, al que pertenece, emitieron un comunicado en el que rechazaron estos actos y alertaron que desde hace tiempo vienen denunciando amenazas en contra del congresista, pero que hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias.

“Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”, aseguraron desde la colectividad.

Lo más leído

1. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
Representante Julio César Triana
Representante Julio César Triana | Foto: Cortesía a SEMANA

El partido también señaló que esto coincide con el sepelio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay quien falleció tras un atentado en su contra hace dos meses. “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, solicitaron.

También criticaron que el Gobierno prometió la “paz total”, pero que hasta el momento no se han atendido las amenazas ni se han pronunciado sobre estos hechos.

“Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio Cesar Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”, afirmaron.

Solicitaron que haya protección para que pensar diferente no sea motivo para que se atente en contra de la vida de los políticos.

Contexto: Desde Cambio Radical le reclaman al presidente Gustavo Petro que ataque a familia del gobernador de Caquetá “no es un hecho aislado”

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, se pronunció pidiendo protección por el congresista.

“Esto es urgente. La vida del congresista de la oposición Julio César Triana está en peligro, fue víctima de un atentado. Pedimos que se proteja su vida y la de sus acompañantes”, dijo.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, pidió que se pueda proteger la integridad de su colega. “Dios proteja a Julio César Triana. Compañero del Congreso quien hace rato está advirtiendo amenazas en su departamento. Este país se pierde a toda velocidad y los más vulnerables son los dirigentes de oposición. Que las autoridades protegen a Julio César urgente”, reclamó el congresista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

2. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

4. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

5. Álvaro ‘el Gordo’ García quedó en libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

julio césar trianaCambio Radical

Noticias Destacadas

Representante a la Cámara Julio César Triana

Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

Redacción Semana
Miguel Uribe y Gustavo Petro.

Gustavo Petro dijo que los asesinos del senador Miguel Uribe Turbay “no pueden salir victoriosos”

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro.

Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.