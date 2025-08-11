Suscribirse

Política

Lina María Garrido reaccionó a mensaje de Petro por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Exíjale que entregue al criminal Iván Márquez”

La representante a la Cámara de Cambio Radical se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
11 de agosto de 2025, 4:42 p. m.
De izquierda a derecha: Lina María Garrido, Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Lina María Garrido, Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro. | Foto: Colprensa, SEMANA y Presidencia de a República, respectivamente.

En Colombia hay luto por la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución médica a la que llegó tras haber sido baleado el 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

Contexto: ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, informó dicha institución médica a través de un comunicado, horas después de la muerte del congresista del Centro Democrático.

Transcurridas varias horas de la muerte del senador, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el jefe de Estado dijo, entre varias cosas, que “la vida está por encima de cualquier ideología” y, también, pidió que se profundizara con la investigación para establecer quiénes fueron los autores intelectuales de ese magnicidio.

Contexto: Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”

Como era de esperarse, la publicación del presidente Petro generó reacciones políticas, entre esas, de la representante a la Cámara Lina María Garrido, recordada por su duro discurso contra el jefe de Estado, el pasado 20 de julio, en medio de la instalación del Congreso.

En X, la representante Garrido le dijo al presidente Petro en un mensaje, hoy lunes 11 de agosto: “Si de verdad lamenta el asesinato de Miguel Uribe, en vez de estar protegiendo al narcodictador Nicolás Maduro, exíjale que entregue al criminal Iván Márquez, principal sospechoso de este magnicidio y a quien tienen protegido en Venezuela".

Es de anotar que, en medio de la investigación de las autoridades por el magnicidio de Uribe Turbay, una de las hipótesis apunta a que la orden podría haberla dado Luciano Marín Arango, conocido por su alias Iván Márquez, y quien es el líder de la Segunda Marquetalia.

“Todo este dolor será en vano”

En la red social X, la congresista Garrido también lamentó la muerte del senador y precandidato Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay era un firme aspirante a la Presidencia por el Centro Democrático. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Las lágrimas y el dolor son inevitables en este momento. Sin embargo, el verdadero homenaje a Miguel Uribe es concretar acciones de unidad para derrotar aquello que hoy le arrebató la vida. Una reunión, una mesa de trabajo, un compromiso serio entre quienes comparten la lucha de Miguel. Es momento de dejar de hablar de unidad y seguir divididos. De lo contrario, todo este dolor será en vano”, indicó Garrido en la citada red social.

La representante también insistió en otro mensaje que lo ocurrido al congresista es un magnicidio.

“Miguel Uribe no murió. A Miguel lo asesinaron, lo mataron, es un magnicidio. Debemos referirnos al tema como es”, manifestó la congresista de Cambio Radical.

