Gran conmoción ha generado el ataque a la vivienda de la esposa del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. Desde Cambio Radical alertaron que no se trata de un hecho aislado y que desde hace varios días venían alertando de las amenazas.

“Presidente Gustavo Petro, lo que está ocurriendo en Caquetá no es un hecho aislado. Desde hace meses se han presentado las denuncias por amenazas contra el gobernador y su familia por parte de grupos armados ilegales”, dijeron.

Presidente @petrogustavo, lo que está ocurriendo en Caquetá no es un hecho aislado. Desde hace meses se han presentado las denuncias por amenazas contra el gobernador y su familia por parte de grupos armados ilegales. Hoy su casa fue atacada con explosivos y saqueada y la única… https://t.co/LymkwbJNB0 pic.twitter.com/c5vKqjmWFX — Cambio Radical (@PCambioRadical) August 12, 2025

Desde la colectividad reclamaron porque la casa de la esposa del gobernador fue atacada con explosivos y saqueada y hasta ahora no se ha dado una respuesta contundente por parte del mandatario.

“La única respuesta es un silencio cómplice. ¿No fue suficiente con lo sucedido a Miguel Uribe? ¿Quiere más magnicidios? La responsabilidad de la vida del gobernador y de sus familiares es suya. Basta de discursos, actúe ya", le pidieron desde esa colectividad.

Además, recordaron que desde el pasado 25 de julio habían alertado que el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, y su familia fueron amenazados por grupos armados ilegales.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá | Foto: cortesía

“El Gobierno guarda silencio aun cuando la situación fue alertada. ¡Exigimos acción inmediata! Presidente Gustavo Petro, si algo sucede con ellos, usted será el responsable”, afirmaron desde el partido de oposición.

Hasta el momento se sabe que en la madrugada de este martes, 12 de agosto, hacia las 5 a. m., hombres armados llegaron hasta el kilómetro 58 de la vía que conecta el municipio de El Paujil con Cartagena del Chairá, donde está ubicada la finca de la esposa del gobernador. Allí volaron la casa y se robaron el ganado.

Los criminales retuvieron a los trabajadores del lugar, detonaron la bomba y se llevaron las reses. Presuntamente, se trataría de hombres al mando de alias Calarcá.

Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá | Foto: cortesía

Desde la colectividad le habían pedido al Gobierno nacional que proteja al gobernador y a su familia porque estaban siendo víctimas de amenazas por parte de las estructuras armadas ilegales de alias Calarcá, quienes estaban intimidando al gobernador a través de llamadas y mensajes.

“Presidente, esta no es una advertencia menor ni un simple incidente. Se trata de una amenaza contra la institucionalidad, contra la democracia y contra la vida de un servidor público elegido por voluntad popular”, reclamó Germán Córdoba, director del partido Cambio Radical.