Alias Calarcá le reveló a SEMANA que no entregará las armas y no firmará la paz con el gobierno Petro: “De la paz total no hay nada”

Según Calarcá, en las negociaciones su grupo ha dejado claro que en su agenda no están zonas de concentración ni desarme. Admitió también que el tiempo para este proceso se está acabando para el presidente Petro y que aún no se ha solucionado nada. "A mí ya me da pena hablar en estas entrevistas y dirigirme al pueblo sobre las tales transformaciones territoriales que apenas están enfocadas en un terroncito de tierra que no coge ni siquiera el 1 por ciento de los pobres que necesitan el cambio. Este Gobierno no ha sido capaz de cumplir ni siquiera el 1 por ciento de lo acordado. ¿Con qué cara nos van a hablar a nosotros de reagrupamiento? ¿De zonas de concentración? Pareciera que fuera una celada", puntualizó.