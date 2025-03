Nuevo golpe para la paz total de Petro: las disidencias de las Farc no dejarán las armas

El 15 de abril vencerá el cese al fuego que pactó el Gobierno nacional con las facciones de las disidencias de las Farc que lidera alias Calarcá. El presidente Gustavo Petro deberá definir su posible prórroga con un ultimátum de la organización delincuencial: no se desprenderán del material de guerra durante su mandato y la transición a la legalidad dependerá del nuevo huésped de la Casa de Nariño.

En entrevista con SEMANA, el jefe de la delegación del Ejecutivo en la mesa de diálogos, Camilo González, detalló que los cabecillas tienen la certeza de que el tiempo no les alcanzará para establecer cómo apartarse del conflicto: “En las manifestaciones públicas que hemos escuchado y en la propia mesa, lo que dicen es que ellos no van a dejar las armas, que en este Gobierno no van a alcanzarse las negociaciones”.