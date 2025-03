Álvaro Leyva señala que la política de paz total del presidente Petro fracasó

Leyva hizo esos señalamientos en una publicación en su cuenta de X en la que comentó que “a estas horas de mi vida lo que no soy es un aprendiz en tan difícil y azaroso tema. Cierto es que desde la época de la Presidencia de Belisario Betancur no recuerdo un solo proceso de paz al cual no haya estado vinculado”.

“Catatumbo, trece municipios idos al garete. Once en el Norte de Santander, dos en el departamento del Cesar: Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, El Tarra, Hacari, La Playa de Belén, Teorama, San Calixto, Sardinata, Tibú, González y Río de Oro. La radiografía tomada, resultado de tantos años de experiencia, me lleva a señalar de manera categórica que fracasó la política de paz del Presidente Petro” , afirmó Leyva.

Álvaro Leyva también relató que uno de los ciudadanos con los que conversó en medio de su recorrido le pidió decirle al presidente Petro “que no nos siga mandando mariposas amarillas que acá de eso no se come. A Gabo, eso no le debe estar gustando”.