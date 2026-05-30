Álvaro Leyva advierte que Petro construye un “argumento para rechazar un resultado electoral adverso”, y que senador de EE. UU. le avisó a Trump

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, sigue alertando sobre un supuesto plan del presidente Gustavo Petro, en caso de que el resultado de la primera vuelta presidencial le sea adverso.

En su última publicación en X, el excanciller envía un mensaje al senador estadounidense Rick Scott, del Partido Republicano, reiterando que el mandatario se encuentra “preparando un argumento” para desconocer la elección.

Según Leyva, el senador no solo conoce este plan, sino que alertó a tiempo a Marco Rubio, secretario de Estado, y al presidente Donald Trump.

“Presidente Petro ha venido preparando un argumento para desconocer el resultado electoral que presiente le será adverso. Senador Scott de Florida lo previó y alertó a Marco Rubio y al propio presidente Donald Trump. Colombia democrática lo agradece”, escribió el excanciller en sus redes sociales.

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