Álvaro Leyva, excanciller de Petro, se va contra el Gobierno. “Degradación… Responsabilidad de quién. ¿Del actual jefe del Estado?”

“La diferencia entre un animal no racional y un animal racional— el ser humano— es que a este último le es inherente la capacidad de raciocinio y juicio. Esta condición propia de la naturaleza de la persona es, sin duda, ajena a las bestias. Lo que llevó a Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, filósofo romano del siglo IV, predecesor de la escolástica, a señalar que las bestias no se degradan, pero que la persona humana sí. Siendo ello así, la correcta conducta moral, o la incorrecta, es propia de la persona humana, no propia del animal no racional, no es propia de las bestias”, escribe.