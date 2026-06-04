Álvaro Leyva anticipa el triunfo de Abelardo de la Espriella y advierte que Gustavo Petro cometería una locura: “Su desespero es total”

Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, emitió una nueva carta donde anticipó que Abelardo de la Espriella ganaría la carrera por la Presidencia el próximo 21 de junio y contó que el actual mandatario podría cometer una locura porque estaría desesperado por el rumbo que tomaría el país.

Leyva empezó diciendo que en su última misiva advirtió lo que hoy está ocurriendo: “Predije que Abelardo de la Espriella ganaría las elecciones y que Petro, en su actitud autoritaria, no aceptaría los resultados electorales, que diría que hubo fraude, que se inventaría una manipulación del software de escrutinio”.

Álvaro Leyva le dice a Gustavo Petro: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”

La teoría del exministro es que el jefe de Estado generó dos efectos. En primer lugar, señaló que sepultó la campaña de Iván Cepeda al desconocer los votos. Y que evidenció que quien verdaderamente acepta las reglas de la democracia es el candidato del movimiento Defensores de la Patria.

En uno de los apartados, él dijo: “A Petro solo le sirve la democracia cuando gana. Mientras que Abelardo ganará y será el próximo presidente dentro de las reglas democráticas prestablecidas”.

Álvaro Leyva. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La hipótesis de Leyva es que De la Espriella tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto, y sugirió: “En ese tránsito natural de la política, conviene que desde ya a Petro lo rodeen su familia y sus amigos más cercanos porque su desespero es total y puede cometer una locura. (…). Se derrotó él mismo como persona y como político. Insisto. Sugiero que quienes lo quieren lo rodeen y lo ayuden para evitar la tragedia”.

El excanciller agregó que Gustavo Petro nunca será capaz de reconocer sus errores: “Para él, los responsables de su viacrucis personal y de la catástrofe nacional serán siempre los fantasmas de su imaginación. La derecha, el fascismo, el capital, la empresa privada y la oligarquía. Cuando la realidad es que él ha sido el verdugo de su propio proyecto. La izquierda necesitará mucho tiempo y mucha reflexión para reconocer el error de haber atado su destino a la figura de Gustavo Petro”.