Álvaro Leyva habla del “as bajo la manga” de Gustavo Petro si pierde las elecciones el próximo domingo: “Nada tiene que perder”

El excanciller Álvaro Leyva Durán no suelta al presidente Gustavo Petro. Este martes, 26 de mayo, el hombre que se convirtió en el primer ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, publicó otra de sus ácidas y contundentes cartas contra el jefe de Estado. No para recordarle “sus andanzas” en los viajes de Estado al exterior ni para reiterar sus denuncias y explosivos señalamientos ante la Justicia en Estados Unidos.

En esta oportunidad, el exdiplomático colombiano habló de 2026, del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y de los planes que, según él, tendría el hoy jefe de Estado para no dejarse quitar el poder.

Álvaro Leyva ha declarado varias veces en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: PRESIDENCIA.

“Hoy, cuando Abelardo de la Espriella libra una gran batalla democrática, Gustavo Petro ha incitado a sus seguidores a cometer todo tipo de desmanes. Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña. Gracias al equipo de seguridad del candidato, no ha ocurrido una tragedia. En Estados Unidos lo saben. La congresista americana María Elvira Salazar ha advertido sobre el tema con toda contundencia”, dijo Leyva.

Recordó —según él— que “los amigos del gobierno trataron de invalidar las firmas de inscripción del candidato (ante el Consejo Nacional Electoral), de prohibir la publicación de las encuestas que lo favorecen y han engrasado la maquinaria política: un testigo electoral, un líder de barrio, un organizador bien pagado es una familia pobre agradecida. Eso multiplica un voto tres o cuatro veces. Los contratistas tienen lista la chequera. El día de elecciones habrá ríos de plata para tratar de parar a De la Espriella”.

El exministro Álvaro Leyva y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Leyva, quien conoce como pocos a Petro porque fue su confidente y aliado en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, afirmó que el presidente lleva meses construyendo el relato de la manipulación electoral.

“Acusó al candidato (De la Espriella) de haber pactado la trampa con los proveedores del software de escrutinio, que tacha sin pruebas de ser poco confiable. Y desde España le anunció a la comunidad internacional que aceptará el resultado de las elecciones, pero no el fraude. Así está tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presiente inevitable. Ese es su as falso bajo la manga. Y como buen tahúr del odio lo va a usar. Ya nada tiene que perder”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció desde la Plaza de Bolívar. Foto: Colprensa

Y lanzó una propuesta: “Si en primera o segunda vuelta Petro dice que hubo fraude, se retire del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución. Basta avisar al Senado. Que asuma la vicepresidenta y se invite a una comisión integrada por congresistas americanos, eurodiputados, el Vaticano y la ONU a revisar el escrutinio. Irían a los territorios donde los amigos del gobierno cambian votos por huevos y logran apoyos a bala. Comprobarían el software, revisarían las actas y avalarían o rechazarían las denuncias. Luego, antes del 7 de agosto, volverían al país para garantizar la transición pacífica del poder. Eso sería algo bien visto por los fiscales americanos que investigan al presidente y por el mundo entero. Piénselo, Gustavo. Piénselo con detenimiento. Porque lo demás no le va a salir bien. Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.