Crecen las dudas sobre el nuevo pasaporte colombiano: reportan problemas en aeropuertos internacionales

La excanciller María Ángela Holguín lanzó una advertencia en febrero de 2026 que, lamentablemente, se está cumpliendo. Recordó que Colombia tenía uno de los mejores pasaportes del mundo en calidad y no ocultó su preocupación por los nuevos documentos contratados por el gobierno Petro.

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Esta semana, Víctor Andrés Tovar, secretario de la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, reveló su amarga experiencia con el nuevo pasaporte en los aeropuertos de París, Moscú, San Petersburgo y Estambul, por donde cruzó tras su participación en el Foro Económico Internacional.

“Funcionarios revisaron con total detenimiento mi pasaporte, incluso, algunos cuestionaron su autenticidad por la baja calidad de materiales y acabados. Hubo demoras adicionales en controles migratorios porque revisaron de forma exhaustiva sus elementos de seguridad”, contó. Varios de sus compañeros que portaban el pasaporte antiguo, corrieron con mejor suerte.