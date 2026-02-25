“Tristeza infinita”: María Ángela Holguín lanzó críticas a la política exterior de Petro y dijo que ve “un desprecio del presidente por el servicio exterior”

María Ángela Holguín, la exministra de Relaciones Exteriores durante ocho años en el gobierno de Juan Manuel Santos, lanzó varias críticas a la forma como el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha manejado la política exterior.

Holguín es prudente, pero no oculta su molestia por la forma cómo se están tomando decisiones en una cartera que conoce como la palma de su mano.

Sergio Fajardo con María Angela Holguín, su pareja. Foto: Diego Andrés Zuluaga

En una charla virtual que sostuvo con Federico Restrepo, Holguín dijo que le produce una “tristeza infinita la Cancillería”.

Dijo que el papel fundamental de la Cancillería, además de las relaciones diplomáticas, es ayudarles a los colombianos en el exterior.

“Todas las medidas que había para que se pudiera atender a las personas las han acabado, las han deteriorado, les quitaron la plata”, afirmó.

Dijo que Colombia tenía uno de los mejores pasaportes del mundo en calidad y seguridad. “Difícilmente lo podían falsificar”, explicó.

“Con ese pasaporte se lograba facilidad para ingresar a varios países; se logró, en mi gestión, que nos quitaran la visa en más de 90 naciones porque el pasaporte era muy seguro. Ahora, hay que ver en manos de quién vamos a quedar porque lo que hizo el Gobierno fue deteriorar el servicio”.

De otro lado, habló del Decreto Ley 274, de la carrera diplomática. “Al ser decreto ley debe ser así, pero en este Gobierno todos los cambios los han hecho vía decreto”, afirmó.

“Cuando el presidente Gustavo Petro dice que el inglés no se necesita para hacer parte de la carrera diplomática, eso no está en el decreto ley. Nunca lo cambiaron. Afortunadamente, el día en que Sergio (Fajardo) llegue a la Presidencia, todo volverá a ser como dice la ley. Uno no puede cambiar decisiones de una ley del funcionamiento de un Ministerio porque resolvió cambiarla”, expresó la exdiplomática.

María Ángela Holguín y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

María Ángela Holguín dijo que lo que ha visto “es un desprecio del Gobierno, del presidente Gustavo Petro y de la canciller (Yolanda Villavicencio) por el servicio exterior, por gente formada, que le ha dedicado su vida a la Cancillería, que conocen el tema, que son respetuosos de las relaciones internacionales, y a ellos (el Gobierno) les parece que no sirven para nada y que van a cócteles”.

Informó, con preocupación, que recientemente han despedido a 150 funcionarios de la Cancillería. “No sé de dónde sacan plata para traerse a la gente y enviar otra a los países sin requisitos. La verdad es que uno, sin formación y sin idioma, es muy difícil hacer un buen trabajo en la Cancillería”, explicó.

“Son los funcionarios los que hacen que los ministerios funcionen. No es el ministro ni los viceministros, es la gente técnica, capacitada durante años. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior. No había uno que tuviera más técnicos que ese despacho; la gente tenía un gran conocimiento para hacer negociaciones absolutamente de todo. Y han acabado con toda esa gran calidad de funcionarios que había. ¿Qué resultado tiene eso? Pues que no se hace nada. La gente que entra no sabe y, mientras aprende, pasan años. Eso lo acabaron en este gobierno y han tratado de hacer lo mismo en la Cancillería. Lo que pasa es que a los funcionarios de carrera los cobija una ley y no los pueden sacar“, opinó.

Según Holguín, “la impresión que uno tiene es que no quieren que nada funcione. Es como un caos permanente en todo”.

También se refirió a la “necesidad de generar caos y angustia” en esta administración. “Si uno mira, el gobierno de Gustavo Petro nos tiene angustiados desde hace cuatro años. Todo el tiempo es esa incertidumbre. Es parte de lo que les gusta, que las instituciones no estén funcionando”, destacó.