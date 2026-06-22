En Bogotá aumentó el número de votantes en las elecciones de 2026

El 2026 fue el año en el que más se ha registrado votación para una jornada electoral, entre las personas que ejercen ese derecho en Bogotá. Según cifras del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), este año se registró un aumento de votantes entre 250.000 y 400.000, una mejora de entre cuatro y seis puntos porcentuales en el nivel de participación.

Aunque dijeron que esperarían el escrutinio, seguidores de Iván Cepeda salieron a las calles en Bogotá a manifestarse

Mientras que la participación a nivel nacional para la segunda vuelta fue del 63,5 % del censo electoral, con cerca de 26,3 millones de colombianos, en el caso de Bogotá pasó de una participación cercana al 58 % en la primera vuelta presidencial de 2022 a una participación estimada entre el 62 % y el 64 % en 2026.

“En términos absolutos, ello equivale a entre 250.000 y 400.000 votantes adicionales, así como a una reducción equivalente de la abstención. Para el Distrito, esa evolución confirma que Bogotá sigue siendo un referente en participación democrática y ejercicio ciudadano”, informó el IDPAC.

Asimismo, destacó que la participación en la capital sería entendida como un fortalecimiento de la democracia que se construye en las urnas, por las organizaciones políticas y gracias a los espacios de deliberación pública que se han dado en la ciudad.

“La alta participación que vio el país y la tendencia positiva que viene mostrando Bogotá confirman que la democracia se fortalece cuando más personas deciden hacerse escuchar”, aseguró Juan Carlos Sánchez, director encargado de la entidad.

Desde el IDPAC pidieron esperar el escrutinio para consolidar el resultado electoral y a la ciudadanía, respetar las instituciones; además, aclararon que cualquier denuncia deberá hacerse dentro del marco constitucional, preservando la convivencia y rechazando cualquier afectación a la infraestructura o al sistema de transporte de la ciudad.

Miles de colombianos que votan en Bogotá ejercieron ese derecho. Foto: Bernardo Peña

“Bogotá ha dado señales consistentes de ciudadanía activa y organizada. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones y de percepciones frágiles sobre la democracia, el papel del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal es seguir promoviendo una participación incidente, cotidiana y pacífica, capaz de demostrar que la democracia sigue siendo la mejor vía para tramitar diferencias, construir legitimidad y defender lo público”, agregó Sánchez.

A pesar de ese llamado este lunes, 22 de junio, se registraron las primeras movilizaciones de seguidores del petrismo que generaron afectaciones en TransMilenio.

“Por manifestaciones ajenas a la operación, en este momento los servicios troncales activan contraflujo desde Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá hasta Centro Memoria en sentido occidente-oriente. Al momento se suspende temporalmente el servicio en las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria”, informaron desde la cuenta de TransMilenio a las 4:28 p. m.