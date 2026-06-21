Escrutinio de las elecciones presidenciales 2026: así puede ver en tiempo real los resultados

Tras el voto finish entre Abelardo De La Espriella, ahora presidente electo de los colombianos, e Iván Cepeda, senador, se habla del escrutinio, es decir, la revisión y verificación de cada voto, mediante un proceso adelantado por jueces.

El mensaje de Gustavo Bolívar tras la derrota de su candidato Iván Cepeda y el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella

Elecciones 2026: ¿qué tanto cambiaron los resultados cuando se hizo el escrutinio del preconteo de la primera vuelta?

Los que votaron por Cepeda tienen su última esperanza en este método, pero lo cierto es que el escrutinio nunca suele dar resultados muy diferentes al preconteo que cambien la decisión inicial: el triunfo del abogado Abelardo De La Espriella.

Para seguir en línea el resultado de los escrutinios, basta con entrar aquí.

¿Qué pasó con los escrutinios en primera vuelta?

“El Consejo Nacional Electoral culminó el proceso de escrutinio y declaró oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial. 99,98 % de las mesas escrutadas, 99,94 % de coincidencia entre preconteo y escrutinio, 0 % de reclamaciones. La democracia colombiana sigue fortaleciéndose con transparencia y legitimidad”.

De esta manera, el Consejo Nacional Electoral se pronunció, el 4 de junio de 2026, respecto a los resultados del 31 de mayo de 2026.

Según el escrutinio nacional, De La Espriella sacó 10.366.143 votos, mientras Cepeda estuvo en 9.703.921. Con respecto al preconteo —que no tiene valor jurídico ni es vinculante—, así fueron los votos. En el caso del abogado, los resultados del domingo lo dejaron con 10.361.499, y en el del senador, con 9.688.361.

Así las cosas, en el escrutinio, incluso, Abelardo De La Espriella podría tomar más ventaja sobre Cepeda; es un escenario. Además, resulta prácticamente improbable que la revisión arroje que todos los votos supuestamente mal contados estaban por Cepeda.

En la primera vuelta, por ejemplo, el 3 de junio pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, una vez terminado el 100 % del conteo de los votos de las elecciones presidenciales en todo el país y la recopilación de los resultados del exterior, las quejas presentadas no fueron más del 0,7 % del total de mesas de votación en el país.

El registrador nacional del Estado civil, Hernán Penagos, señaló que el conteo se realizó de manera eficiente y sin problemas. También agradeció el trabajo minucioso de los jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones de conteo que se establecieron en el país.

Además, reiteró la convocatoria a las organizaciones políticas, a los órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y a las misiones de observación electoral para que conocieran de manera clara y detallada la información de los puestos y las mesas de votación, que fue puesta a disposición de los auditores de partidos políticos el pasado 26 de mayo, en un ejercicio de absoluta transparencia.

El registrador nacional ratificó entonces que la entidad avanzaba en la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial, que inició el lunes 15 de junio en el exterior y se llevó a cabo este 21 de junio en Colombia.

Los escrutinios no suelen modificar el resultado final del preconteo.

Vea los resultados del preconteo:

Resultados Elecciones Colombia 2026

Así las cosas, Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente electo de los colombianos. El abogado revalidó el triunfo que alcanzó en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. Ese día, obtuvo 10.366.143 votos (43,74 %) frente a 9.703.921 (40,91 %) del senador Iván Cepeda Castro.

Abelardo De La Espriella es un colomboitaliano nacido el 31 de julio de 1978 en Bogotá. “Nací en Bogotá, pero a la semana me llevaron a la costa. Me crié en Montería, soy costeño”, aseveró.

Es abogado graduado de la Universidad Sergio Arboleda. Ha hecho dos especializaciones: en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Externado de Colombia, y en Derecho Administrativo, en la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en Derecho, otorgada por la Universidad Antonio de Nebrija, de España.

Antes de su aspiración presidencial, el país lo conoció por su rol como abogado en múltiples casos de connotación nacional, muchos de estos mediáticos. En 2002 fundó la firma De La Espriella Lawyers, con sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami, en la cual convergen abogados especialistas en derecho penal al frente de los procesos judiciales más sonados en Colombia e, incluso, Estados Unidos.

El abogado y candidato presidencial es amante del arte, la música, el periodismo y la dolce vita, expresión italiana que significa literalmente “la dulce vida” o “la buena vida”. Su vicepresidente será José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio.

Está casado con Ana Lucía Pineda Aruachán, nueva primera dama; una empresaria de 38 años nacida en Montería, hija de Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda, y hermana de María Victoria, Lilian y José Gabriel.