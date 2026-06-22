Simpatizantes de Iván Cepeda marchan en Bogotá: estas son las zonas más afectadas

Bogotá registró diferentes manifestaciones en puntos estratégicos de la capital este lunes 22 de junio. Desde las primeras horas de la mañana, grupos de ciudadanos salieron a las calles para expresar sus posturas políticas tras la reciente jornada electoral.

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La Secretaría de Movilidad y las autoridades locales desplegaron operativos de control para monitorear el avance de las movilizaciones.

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Bloqueos en inmediaciones de la Universidad Nacional

Alrededor de las 4 de la tarde, la Secretaría de Movilidad reportó la presencia de manifestantes en las zonas aledañas a la Universidad Nacional. Los ciudadanos concentrados en este sector bloquearon la calzada occidente-oriente con dirección hacia el centro de la ciudad.

La alteración de las vías principales afectó de manera temporal el flujo vehicular sobre este importante corredor vial.

#GestiónDelTráfico



[04:06 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 33, sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial.



🟡Rutas alternas: NQS y Av. Américas.



Agentes Civiles, Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico. pic.twitter.com/neiFYwQFqY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 22, 2026

En las plataformas digitales y redes sociales, los usuarios reportaron que se trata de una movilización de simpatizantes de Iván Cepeda.

El congresista y dirigente político perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella. Los ciudadanos manifestaron su inconformidad con los resultados de los comicios.

Desplazamiento hacia el centro y el Parque de la Independencia

Los simpatizantes del sector de oposición avanzaron a las 5 de la tarde sobre la avenida calle 26 con carrera décima, manteniendo ocupada una de las calzadas de la avenida El Dorado.

El reporte oficial de las autoridades de tránsito indicó que el grupo se movilizó posteriormente hacia el centro de Bogotá por la carrera Séptima con calle 26, estableciéndose en el Parque de la Independencia Bicentenario.

#GestiónDelTráfico



[05:07 p.m.] #AEstaHora | Los manifestantes llegan al Parque de la Independencia Bicentenario y se recupera la movilidad en el corredor de la Av. El Dorado (calle 26).



👮Grupo Guía y Agentes Civiles en el punto. https://t.co/HXGPg7Rd7A pic.twitter.com/WDpDmngWB0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 22, 2026

En este sector de la ciudad se restableció el paso de vehículos particulares y del sistema de transporte masivo. Se prevé que los integrantes de las marchas continúen su recorrido hacia la Plaza de Bolívar en el centro histórico.

Las autoridades estiman que este tramo final no generará mayores complicaciones para el tránsito general, debido a que la carrera Séptima opera como vía peatonal.

Balance de las movilizaciones en la jornada diurna

Durante la mañana se reportó otra movilización que realizó un trayecto similar, la cual inició en la carrera Décima con calle 26 en sentido norte-sur.

Este grupo llegó a la Plaza de Bolívar sobre las 11:30 de la mañana y se dispersó de manera pacífica después del mediodía. Hasta el momento se desconoce si la concentración del Parque de la Independencia continuará durante la noche.