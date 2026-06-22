Marchas en Bogotá: Secretaría de Gobierno confirma las que habrá en la semana del 22 al 28 de junio. ¿Están en su ruta?

La protesta seguramente será pan de cada día en Colombia, teniendo en cuenta la diferencia tan acotada entre la votación de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, en las elecciones que tuvieron lugar el domingo 21 de junio, en la que resultó ganadora la derecha.

Por ahora, el pretexto es el escrutinio de los votos, el cual fue solicitado por el propio presidente Gustavo Petro, que ahora, se vaticina, será adalid de una fuerte oposición al gobierno que resultó electo.

En Bogotá, por ejemplo, este lunes 22 de junio será un día de múltiples marchas, según la agenda que confirmó la Secretaría de Gobierno, entidad del Distrito en la que se solicitan los permisos para la realización de las manifestaciones.

Manifestaciones Foto: Movilidad

Esta es la agenda, según la entidad.

Lunes 22 de junio

Marcha del Pacto Histórico. Hora: 2:30 p. m. Punto de encuentro: Museo Nacional.

Marcha “Robo electoral”. Hora: 3:00 p. m. Punto de encuentro: Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26).

Evento cultural con reivindicaciones: “Nos la seguimos jugando por la paz, por la vida y por elecciones transparentes”. Hora: 4:00 p. m. Lugar: Portal Suba.

Marcha “Conteo de votos, la esperanza es el pueblo”. Hora: 6:00 p. m. Lugar: Carrera Décima con calle 27 Sur.

Plantón de la comunidad indígena Misak. Hora: por confirmar. Sitio: frente a la Agencia Nacional de Tierras.

Viernes 26 de junio

Frente Ritual Contra Marcha Bogotá. Hora: 10:00 a. m. Sitio: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Marcha LGBT de Bogotá: “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”. Hora: 12:00 m. a 10:00 p. m. Lugar: recorrido desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar.

XXVI Festival Jizca Chía Zhue “Cuido de la Palabra, Memoria del Territorio”. Hora: 4:00 p. m. Lugar: recorrido desde el Parque Villa Javier hacia la Plaza Fundacional de Bosa.

Domingo 28 de junio

Frente Ritual Contra Marcha Bogotá. Hora: 10:00 a. m. Punto: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Marcha LGBT de Bogotá: “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”. Hora: de 12:00 m. a 10:00 p. m. Lugar: recorrido desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar.

Lo que recomienda la autoridad

Para evitarse dolores de cabeza con el tráfico, previendo que la agenda de marchas se materialice, la Secretaría de Gobierno hace las siguientes recomendaciones.

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Movilidad y las autoridades de tránsito.

• Planear los recorridos con anticipación y tener en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

• Si el ciudadano es participante en alguna manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de las demás personas.

• En todo momento, atender las indicaciones de las autoridades y del personal dispuesto para cada actividad.