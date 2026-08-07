Iglesia del sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia tomó radical decisión tras investigar su caso

Con una radical decisión terminó la investigación que la Prelatura Apostólica Verbum Domini – Iglesia Católica Independiente había anunciado contra el padre Julián David Maldonado, quien protagonizó una pelea con un grupo de monjas en el Alto de la virgen, en Guarne, Antioquia.

La historia se remonta al el domingo 15 febrero de este año. El padre Maldonado sostuvo un bochornoso episodio con la Policía y con una madre superiora del Santuario Madre Santificadora.

La pelea entre los dos religiosos se conoció por un video en el que se ve al sacerdote reclamando por su derecho a la libertad de culto.

“A usted ya se le habló, padre, se le dijo con respeto, la madre se le acercó a usted, usted dijo que no había ningún inconveniente”, le recriminó un policía.

La grabación se volvió tendencia, el sacerdote replicó una y otra vez en sus redes sociales y esto no cayó bien en su congregación.

El sacerdote Julián David Maldonado Montoya. Foto: Cuenta en Facebook Pbro Julian David Maldonado y cuenta en X @ultimahoracol, respectivamente.

Maldonado, reconocido por sus estudios en teología en una universidad de Medellín, se molestó. “Es que no importa, ¿eso es lo que ustedes predican, hermana, ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre? Por eso es que tanta gente se ha alejado de la iglesia”, cuestionó. “Ellos son mis feligreses, y saben que yo hablo así, hablo duro, no la estoy gritando”, aclaró.

En ese momento, el padre fue objeto de una advertencia que terminó costándole su sotana en Prelatura Apostólica Verbum Domini: “Padre, usted lo puede hacer en un sitio público, pero esto es un sitio privado”, le dijo el policía.

Durante meses, esa iglesia adelantó un proceso administrativo y canónico que llevó a la terminación de su vínculo ministerial y jurisdiccional con esa Prelatura Apostólica. Es decir, ya no pertenece a esa comunidad religiosa.

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SEMANA conoció el documento que retiró al sacerdote el ejercicio de funciones ministeriales, pastorales y sacramentales y lo dejó sin facultades para actuar en nombre de la Prelatura Apostólica Verbum Domini.

Este medio, además, buscó a Maldonado para saber su postura al respecto, pero dijo que le gustaría tratar el tema personalmente.

El arzobispo Hernán Andrés Marín le dijo a SEMANA que la decisión obedece a que esa iglesia no está de acuerdo con casos de maltratos, ni con la confrontación.

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“El evangelio mismo nos pide que nos tratemos desde el amor, del respeto, y ser testimonio de Cristo en la tierra”, manifestó el líder religioso.

“La iglesia tuvo muchos llamados de atención con el ministro, por muchas razones y de acuerdo con el episcopado decidimos que no hiciera parte más de la prelatura”, explicó.

El arzobispo además recordó que su iglesia ha sido blanco de ataques de otras comunidades religiosas.

“Las mismas orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal Colombiana pide evitar los señalamientos de iglesias de garaje, de falsos, son términos que causan dolor”, indicó.

Por último, recordó que en Colombia la norma les ha otorgado los mismos derechos de otras comunidades, como la Iglesia Católica Romana, de la cual ellos no hacen parte, a pesar de también ser católicos.