Miguel Quintero está contra las cuerdas y este lunes se define si es enviado a prisión: la Fiscalía dice tener “pruebas contundentes”

Miguel Quintero Calle podría quedarse sin aliados para demostrar su inocencia en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que lo tiene a un paso de ser enviado a prisión.

Contundentes pruebas de la Fiscalía para que Miguel Quintero sea enviado a la cárcel: infiltrados, supuestas presiones a testigos y viajes

Algunos de los amigos que había logrado desde 2016 en el Hospital La María y en la Dirección de Planeación de la Gobernación de Antioquia, al verse comprometidos con la justicia, decidieron colaborar con la Fiscalía y ahora son testigos en su contra.

El médico Misael Cadavid y la exfuncionaria Laura María Higuita son dos ejemplos. Sus testimonios son parte del cúmulo de pruebas que el ente acusador expuso el miércoles en su contra.

La fiscal 40 decidió pedirle al juez 27 penal municipal con función de control de garantías que de los cuatro investigados en esa misma causa envíe solamente a Miguel Quintero Calle a la cárcel por considerar que puede obstruir el proceso, dado que podría escapar a otro país.

Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, será imputado por interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación de recursos. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Miguel Quintero Calle

Los otros tres inmersos en la investigación son la abogada Vanessa Álvarez, Álvaro Villada y el empresario Sebastián de Dios Ortega Urán. Estos dos últimos podrían ser la espada de Damocles de Miguel Quintero.

Los testimonios entregados a la Fiscalía darían cuenta de una ruptura en el grupo de WhastsApp ‘Los Amigos’, en el que Miguel, Álvaro y Sebastián reían, bromeaban, daban cuenta de los lujos logrados a través de lo que el ente acusador ha considerado un entramado criminal para saquear los recursos del Área Metropolitana.

Detalles de la audiencia en la que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron enviar a Miguel Quintero Calle a prisión; lo ponen contra las cuerdas

El ente acusador aportó un chat contundente de Laura María Higuita, en el cual asegura: “En una ocasión, el 10 de junio de 2021, Álvaro me dice que no quería tener a Sebastián Ortega de enlace y que le tenía que rendir cuentas a Ortega y que él le había expresado eso a Miguel y también me contaba que Miguel ya prefería andar con él y se había alejado de nosotros, y que le entregaba dinero y razones era a través de Sebastián Ortega. Cuando Álvaro Villegas salió del AMVA me contó que Miguel ya puso a Ortega a cobrar dineros y que ya él no pudo cobrar cosas que habían quedado pendientes”.

Al evitar pedirle al juez que se envíe a prisión a Álvaro Villada, en consideración de algunos expertos, la fiscal dejó abierta la puerta para que este siga el camino de Misael Cadavid, de Laura María Higuita, María Yaneth Rúa y Juan Alberto Cardona, y pase del lado de los acusados a la silla de los testigos.

Procuraduría también pidió que Miguel Quintero Calle sea enviado a prisión: “Existe gran capacidad de que pueda evadir la justicia”

La información que posee Villada no es poca. Lo revelado en la audiencia del miércoles, cuando la fiscal y la procuraduría pidieron cárcel para Miguel Quintero, así lo evidencia.

“Acá se metía mucha gente para pagar favores, lo mismo pasaba con Encicla”, dijo en uno de los interrogatorios Laura María. Encicla es el sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá, también operado por el Área Metropolitana.

Miguel Quintero Calle, investigado por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana. Foto: Redes sociales

Es decir, que el escándalo no tendría que ver nada más con lo ocurrido en las subdirecciones ambientales y financieras que, según la fiscal, estaban bajo el control de Miguel Quintero y podría haberse extendido a otras dependencias y otros entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero Calle.

Este lunes, 21 de septiembre, podría conocerse la suerte de Miguel Quintero ante la justicia.

Pero faltaría dejar correr el tiempo para saber si aún tiene aliados o si los pocos amigos que le quedan se siguen yendo del lado de la justicia y comienzan a cantar para lograr una condena en su contra que, tal cual dijo la fiscal en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, podría ser superior a los cinco años de cárcel.