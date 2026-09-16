Contundentes pruebas de la Fiscalía para que Miguel Quintero sea enviado a la cárcel: infiltrados, supuestas presiones a testigos y viajes

La fiscal 40 anticorrupción de Medellín, Magda Sofía Ramírez, ha revelado este miércoles, 16 de septiembre, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, investigado por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una serie de pruebas explosivas para argumentar que el investigado debe ser enviado a prisión.

El trabajo de la Fiscalía ha llevado a que uno de los investigados firmara un preacuerdo para ser condenado a 19 meses de prisión, también a que Misael Cadavid, otro de los investigados, firmara un principio de oportunidad y se volviera testigo estrella en contra de Quintero Calle, similar camino que tomaron otras tres investigadas.

El testimonio del principal testigo que enreda a Miguel Quintero Calle en presuntos hechos de corrupción

Las pruebas de la Fiscalía, algunas de ellas ya reveladas este miércoles, darían cuenta de infiltrados en la Fiscalía, supuestas presiones a través de abogados al testigo clave y viajes a Panamá y Estados Unidos que podrían configurar una vía de escape al proceso.

Además, en medio de la audiencia fueron mencionados personajes cuestionados de la política paisa, el exalcalde Daniel Quintero Calle, y hasta el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.

Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia. Foto: Cortesía Autor Anónimo

Entre las pruebas está la visita de varios abogados a la cárcel de El Pedregal, en Medellín, entre el 18 de noviembre del 2025 y el 21 de enero de 2026.

Los juristas iban en busca de Misael Cadavid, quien a través de varios interrogatorios indicó: «Recibí dos visitas a ofrecerme sus servicios... He recibido ofrecimiento de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de La Estrella, que costaba $400 millones, que él ponía $200 millones y que yo pusiera $200 millones. El ofrecimiento fue rechazado”.

“Me visitó el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz Tabares; básicamente fue a llevarme una razón de parte del jefe». El acceso se extendió a su hija, citada al despacho del alcalde y presionada para aceptar abogados que ella rechazó”, agregó.

Entre las visitas está la del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, sancionado por la Procuraduría por hechos de corrupción en la Clínica La María.

Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Redes sociales

Otra de las graves revelaciones de la Fiscalía tiene que ver con las múltiples consultas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en el que el ente acusador documenta sus investigaciones.

Según la fiscal 40, “varios usuarios de la Fiscalía consultaron en SPOA el radicado 050016000248202423559 y los datos del imputado. Una servidora de la entidad, sin asignación del caso, descargó los archivos del expediente. Es material reservado y aún no descubierto, que incluye a testigos de cargo pendientes”.

Daniel Quintero habla de su proceso judicial y denuncia una supuesta persecución política

Para la Fiscalía, también es preocupante la posibilidad de que Miguel Quintero Calle salió en por lo menos nueve ocasiones del país, lo que significaría un riesgo de que pueda huir. Algunos de esos viajes coinciden con salidas del país de otro de los investigados en el escándalo, Sebastián de Dios Ortega Urán, para quien el representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad de víctimas, también pedirá prisión.

“Quintero Calle permaneció 65 días fuera del país. Dentro de ese lapso, Ortega Urán viajó a Ciudad de Panamá el 14 de junio y retornó el 15 —un desplazamiento de 24 horas, con salida e ingreso por el mismo puesto de control—, y Quintero Calle reingresó desde esa misma ciudad al día siguiente”, detalló la Fiscalía.

Fiscalía señala a Miguel Quintero Calle como cerebro de un plan criminal en el Área Metropolitana: esto dijo

La medida de aseguramiento, de todas maneras, no será definida este miércoles, pues el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, como ya adelantó ante el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías, pedirá tiempo para revisar esas pruebas.

Miguel Quintero Calle se declaró inocente en la audiencia de imputación de cargos por los delitos de celebración de contratos en calidad de determinador, peculado por apropiación.