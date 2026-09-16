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Fuerza Aérea confirma que no hay cuerpos donde cayó avión cerca de Chocó: este es el reporte

Las labores de búsqueda continúan en la zona selvática.

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Redacción Semana
16 de septiembre de 2026 a las 9:02 a. m.
Fuerza Aérea localizó avioneta reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana. No encontraron a los pasajeros.
Fuerza Aérea localizó avioneta reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana. No encontraron a los pasajeros. Foto: FAC

Este miércoles 16 de septiembre, el brigadier general Luis Miguel Díaz, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana y encargado de la búsqueda de los tripulantes de la aeronave médica que se estrelló cerca de Chocó, confirmó que no se han encontrado cuerpos.

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“Desde que recibimos la alerta aquí, en esta unidad de combate, de parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal, se reaccionó con un helicóptero rapaz desde Quibdó. El helicóptero sur no pudo llegar hasta 15 kilómetros de donde se escuchaba la radiobaliza de la aeronave accidentada por condiciones meteorológicas. Se hizo un planeamiento con el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se planearon unos patrones para poderlo realizar hasta el otro día, porque las condiciones meteorológicas no nos permitieron volar”, explicó.

El oficial sostuvo que el equipo de rescate está preparado para estar tres días en la zona bajo estas condiciones, buscando a los desaparecidos.

El último contacto con la tripulación ocurrió en una zona cercana al cerro Tatamá.
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“Ellos están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta 3 días insertados en el área, y también con equipos de comunicaciones con los cuales nos estamos comunicando con ellos en todo momento. Nosotros no hemos terminado la búsqueda, todavía no hemos encontrado los ocupantes; eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos toca ir y relocalizarlos, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave”, agregó.

Asimismo, agregó: “Sucede que es difícil para ellos hacer este trayecto por tierra por las mismas condiciones del terreno. Entonces, estamos esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para poder salir en la aeronave, sacarlos del área nuevamente por grúa de rescate y los vamos a volver a insertar para seguir con la búsqueda de los ocupantes”.

Las labores de búsqueda de los ocupantes del avión continúan a cargo de las autoridades y organismos de socorro, pese a las condiciones climáticas adversas.