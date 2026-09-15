Caen dos sujetos que eran el terror de la vía Panamericana: extorsionaban y secuestraban, según el Ejército

Luego de varios meses de investigación, el Gaula militar en el departamento del Cauca logró la captura de dos sujetos que serían integrantes de una organización criminal llamada Los Piratas, quienes se dedican a extorsionar, robar y secuestrar a las personas que se movilizan por la vía Panamericana.

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En esta operación participó la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación, quienes aportaron sus conocimientos y capacidades investigativas para lograr estas detenciones.

“La operación se desarrolló en la Comuna Dos, de Popayán, donde, mediante diligencias de allanamiento y registro, fueron capturados dos sujetos que, de acuerdo con las investigaciones, estarían al servicio de la Estructura Residual Jaime Martínez”, explicaron desde el Ejército Nacional.

Según las labores de inteligencia, esta organización estaría conformada por varios hombres y tendría como principal modalidad delictiva el abordaje de vehículos de transporte público que transitan por el corredor vial entre Popayán y Rosas, con el propósito de despojar de sus pertenencias a los pasajeros y, posteriormente, realizar exigencias económicas a las víctimas.

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“La información recopilada permitió establecer, además, que los integrantes de esta organización presuntamente utilizarían prendas similares a las de la Fuerza Pública y diferentes elementos para intimidar a sus víctimas, así como vehículos para facilitar la ejecución de los hechos delictivos y su posterior desplazamiento”, detallaron desde la institución militar.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los elementos incautados y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los respectivos procesos judiciales para determinar su responsabilidad frente a los hechos investigados.

“Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades de una estructura señalada de atentar contra la seguridad de viajeros y transportadores que utilizan la vía Panamericana, uno de los principales corredores de movilidad del suroccidente del país”, agregaron.

El Gaula Militar Cauca dio a conocer que no van a cesar con las operaciones militares encaminadas a prevenir y contrarrestar el secuestro, la extorsión y demás delitos que afecten la seguridad de la población civil en el departamento del Cauca.