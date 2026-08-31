La vía Panamericana, uno de los principales corredores entre Popayán y Pasto, permanece cerrada durante la mañana de este lunes 31 de agosto en el sector de El Estrecho, municipio de Patía, Cauca.

La medida fue adoptada luego del ataque con artefactos explosivos registrado en la noche del domingo contra una unidad militar ubicada en este punto.

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El cierre mantiene represados a los vehículos

Con corte a las 6:00 de la mañana de este lunes, el paso por la Panamericana permanece totalmente restringido en el sector de El Estrecho.

Esta situación ha generado un represamiento de vehículos que utilizan este corredor para movilizarse entre el Cauca y Nariño.

El cierre se mantiene mientras las autoridades adelantan las acciones de seguridad correspondientes después del ataque registrado contra el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29.

La información fue entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, que confirmó el ataque contra la unidad militar y señaló que los responsables habrían utilizado un vehículo tipo furgón para lanzar los artefactos explosivos.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, durante el ataque fueron utilizados siete artefactos explosivos tipo cilindro, que habrían sido lanzados desde el vehículo tipo furgón contra las instalaciones militares.

La institución atribuyó preliminarmente la acción a integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Como consecuencia del ataque, un soldado profesional resultó levemente herido y recibió atención médica. El Ejército informó además que no se registraron daños en la infraestructura militar.

#Cauca #Patía 🚨🛣️ La vía Panamericana entre Popayán y Pasto continúa cerrada durante la mañana de este lunes 31 de agosto, luego de un ataque con artefactos explosivos registrado la noche del domingo contra una unidad militar ubicada en el sector de El Estrecho, municipio de… pic.twitter.com/dzor8iFRX4 — Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) August 31, 2026

Autoridades mantienen la restricción

La situación obligó a mantener restringido el tránsito por la zona mientras las autoridades adelantan las labores de seguridad y verificación posteriores al ataque.

El cierre afecta una de las principales rutas de conexión entre Popayán y Pasto, utilizada tanto por viajeros como por vehículos de carga y transporte de pasajeros.

La prioridad en la zona es garantizar las condiciones de seguridad antes de permitir nuevamente el tránsito por este tramo de la Panamericana.

Por ahora la vía continúa totalmente cerrada en El Estrecho, por lo que los conductores que se movilizan entre Popayán y Pasto deben tener en cuenta la restricción y el represamiento que se presenta en este corredor.

La situación permanece en desarrollo y se espera que las autoridades informen posteriormente sobre las condiciones de seguridad y la eventual reapertura de la carretera.