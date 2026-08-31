Tembló en Colombia este 31 de agosto: el SGC reveló la magnitud y el epicentro del sismo

Durante la madrugada de este lunes 31 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cuatro sismos de baja magnitud en distintas regiones del país. Dos de ellos ocurrieron en el municipio de Totoró (Cauca), una zona de influencia del volcán Puracé, mientras que los otros se registraron en Chocó y Antioquia.

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Los dos primeros movimientos telúricos se presentaron en Totoró y tuvieron profundidad superficial.

El primero ocurrió a las 3:02 a. m., con una magnitud de 2.0. Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros de Totoró, 19 kilómetros de Puracé y 20 kilómetros de Silvia.

Poco después, a las 3:21 a. m., la entidad registró un segundo sismo de magnitud 3.2, también de profundidad superficial. En esta ocasión, el epicentro se localizó a 16 kilómetros de Totoró, 18 kilómetros de Puracé y 26 kilómetros de Silvia.

Según la entidad, ambos eventos fueron revisados manualmente como parte del seguimiento que realiza a la actividad sísmica y volcánica en esta zona del suroccidente del país.

Otros dos sismos se registraron en Chocó y Antioquia

La actividad sísmica continuó horas más tarde con otros dos movimientos en diferentes departamentos.

A las 5:30 a. m. se registró un sismo de magnitud 2.4 en El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, también con profundidad superficial. El evento ocurrió a 32 kilómetros de Sipí, 44 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca) y 50 kilómetros de Riofrío (Valle del Cauca). Este movimiento fue detectado inicialmente mediante el sistema automático de la entidad.

Posteriormente, a las 6:04 a. m., se informó sobre otro sismo de magnitud 2.1 en Dabeiba (Antioquia), con una profundidad superficial. El epicentro quedó ubicado a 9 kilómetros de Dabeiba, 11 kilómetros de Uramita y 22 kilómetros de Frontino.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones relacionadas con ninguno de estos movimientos.

Colombia es un país con alta actividad sísmica que es monitoreada de forma constante. Foto: Adobe Stock

El SGC mantiene monitoreo permanente de la actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano recordó que vigila de forma permanente la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, un sistema que opera las 24 horas para detectar, analizar e informar sobre los movimientos telúricos.

Además, la entidad invitó a la ciudadanía a utilizar la plataforma Sismo Sentido para reportar si percibió alguno de estos eventos, ya que esa información contribuye a evaluar la intensidad con la que fueron sentidos en las diferentes regiones del país.