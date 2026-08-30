Fuerte temblor sacudió a Colombia en la noche del sábado 29 de agosto: este fue el epicentro y la magnitud

Colombia continúa registrando movimientos sísmicos en diferentes regiones del país, en medio de la atención que se mantiene tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto y que generó afectaciones en Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y varias zonas del Chocó.

Qué significa que un terremoto tenga una profundidad “superficial”: expertos explican el peligro mortal

Durante la noche de este sábado, 29 de agosto, un nuevo temblor fue reportado en el departamento del Cauca. El primer informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que el evento ocurrió a las 11:37 p.m., tuvo una magnitud de 4.0.

No obstante, tras un informe actualizado, la entidad indicó una profundidad menor de 30 kilómetros, con coordenadas de 2.42° de latitud y -76.32° de longitud. Entre los municipios más próximos figuraron Totoró (Cauca) a 14 km, Puracé (Cauca) a 21 km, Silvia (Cauca) a 23 km.

Posteriormente, el SGC también actualizó la información y entregó más detalle del movimiento telúrico. El reporte más reciente estableció una magnitud de 4.3 y ubicó el epicentro en Totoró, Cauca.

El movimiento generó comentarios entre usuarios de redes sociales. Algunos aseguraron haberlo sentido, mientras que otros manifestaron no haber percibido ninguna sacudida. Este tipo de reportes pueden variar dependiendo de factores como la distancia y las condiciones del lugar donde se encuentre cada persona.

Es clave informarse de las entidades oficiales y no consumir ciertos datos falsos y erróneos que se pueden transmitir a través de redes sociales.

Colombia presenta una actividad sísmica frecuente debido a su ubicación geológica y a la interacción de diferentes placas tectónicas. Por ello, el SGC realiza un monitoreo constante y actualiza los datos de cada evento para ofrecer información oficial sobre su magnitud, profundidad, hora y localización.