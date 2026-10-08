Tiembla Colombia: SGC confirmó lugar, magnitud y profundidad del sismo de este jueves, 8 de octubre

Un nuevo temblor generó zozobra en la tarde de este jueves, 8 de octubre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo registró una magnitud de 4.1 en la escala de Richter y tuvo lugar a las 4:23 p. m., activando las alarmas en varios municipios de la subregión del sur tolimense.

El boletín detallado de la entidad técnica precisó que el movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, factor determinante para que la sacudida fuera percibida de manera nítida e intensa por los pobladores de la zona.

Temblor sacudió a Colombia este domingo: Servicio Geológico confirmó el epicentro y la magnitud

Las coordenadas del epicentro se situaron muy cerca de cabeceras municipales históricamente propensas a la actividad geológica, ubicándose a 14 kilómetros de San Antonio, a 17 kilómetros de Chaparral y a 19 kilómetros de Roncesvalles.

La red de estaciones del SGC procesó la información de forma manual mediante el registro de 34 puntos de monitoreo distribuidos en el país. Debido a la escasa profundidad del epicentro, el organismo recibió más de 120 reportes ciudadanos de percepción en pocos minutos, provenientes principalmente de localidades del Tolima y de departamentos vecinos del centro y occidente colombiano.

Evaluación de las autoridades de gestión del riesgo

Tras la ocurrencia del temblor, los comités municipales de Gestión del Riesgo y Desastres iniciaron los barridos de inspección en cascos urbanos y zonas rurales.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-10-08, 16:23 hora local Magnitud 4.1. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/hZo7qq5g5W — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 8, 2026

Hasta el momento, los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil de la región no reportan víctimas fatales ni afectaciones graves en infraestructuras públicas, aunque continúan revisando viviendas campesinas y vías secundarias.

El municipio de Chaparral y sus alrededores constituyen un área de constante atención tectónica, debido a la presencia de fallas geológicas activas en las estribaciones de la cordillera Central.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-08, 16:23 hora local Magnitud 4.0. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/j45eKTuSPm — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 8, 2026

Por esta razón, las autoridades locales recomiendan a la comunidad mantener la calma y repasar las rutas de evacuación, recordando que las réplicas menores suelen ser habituales tras eventos de esta naturaleza.

Las entidades de socorro regionales se mantienen en estado de alerta preventiva frente a cualquier llamado de auxilio que pueda presentarse en los corregimientos más alejados, mientras el SGC continúa con el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en la zona.