Una serie de operativos contra la comercialización clandestina de juegos de suerte y azar dejó nueve personas capturadas en Santander. Las intervenciones, adelantadas durante la última semana, permitieron identificar presuntas actividades relacionadas con la venta irregular de chance, rifas y apuestas en seis municipios.

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Según informó la Policía, los procedimientos se llevaron a cabo en San Vicente de Chucurí, San Gil, Vélez, Barbosa, El Playón y Güepsa. Durante las diligencias fueron decomisados diferentes objetos utilizados para estas actividades, entre ellos talonarios, recibos de apuestas, 37 cartones y 1.000 boletas correspondientes a una rifa que no tenía autorización.

Los lugares con mayor número de casos fueron Barbosa y Vélez, donde se detuvieron a dos personas en cada municipio. Los uniformados encontraron una rifa que presuntamente se comercializaba sin los permisos exigidos y decomisaron tanto las boletas como el vehículo anunciado como premio.

En Vélez, por su parte, se incautaron talonarios y recibos de apuestas. Uno de los capturados tenía antecedentes por el mismo delito en 2024.

En San Gil también se realizaron dos procedimientos independientes que terminaron con igual número de capturas. Entretanto, en San Vicente de Chucurí fue detenido un presunto vendedor al que le encontraron un talonario de apuestas ilegales.

Este tipo de actividades al margen de la ley pueden suponer un riesgo para la economía. Foto: Getty Images

Las intervenciones restantes se desarrollaron en El Playón y Güepsa. En el primer municipio, la Policía incautó cinco talonarios de apuestas permanentes, cada uno con 342 folios, mientras que en Güepsa encontró 37 cartones que serían utilizados para comercializar juegos de suerte y azar sin autorización.

Los nueve detenidos deberán responder por el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, advirtió que detrás de estas prácticas podrían existir estructuras que obtienen beneficios económicos mediante la venta clandestina de apuestas y rifas. También señaló que algunas de estas redes presuntamente utilizan a adultos mayores y personas con discapacidad para comercializar los productos, aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad.

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“Nuestra ofensiva no se limita a capturar a quienes realizan estas ventas; estamos comprometidos con identificar y poner al descubierto a quienes se benefician económicamente de estas prácticas”, manifestó el oficial.

Por esta razón, las investigaciones no solo buscan establecer la responsabilidad de los vendedores, sino también identificar a los organizadores y posibles beneficiarios de estas actividades.

La Policía recordó que la comercialización de chance y rifas debe contar con los permisos establecidos por la ley. Esto debido a que los recursos obtenidos contribuyen a financiar el sector salud. La institución recomendó a los ciudadanos verificar la autorización de los establecimientos y canales en los que hacen sus apuestas.