Un operativo internacional contra una presunta estructura dedicada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de plataformas digitales dejó seis personas capturadas y siete menores de edad rescatados en Colombia.

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La medida, denominada Operación NEXUS, fue adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Alcaldía de Medellín.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín, Yopal, Florencia y El Peñol, donde los investigadores realizaron tres allanamientos para avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de esta organización.

De acuerdo con las autoridades, la estructura habría utilizado engaños, falsas ofertas económicas y supuestas oportunidades laborales para contactar y captar a menores de edad en entornos virtuales. Una vez identificaban a sus posibles víctimas, presuntamente las involucraban en actividades relacionadas con delitos sexuales.

Tras identificar a los siete menores, las instituciones activaron las rutas de atención correspondientes para garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos.

Como parte de las investigaciones, los uniformados analizaron cerca de 400 archivos audiovisuales y decomisaron 26 dispositivos tecnológicos, entre celulares, computadoras y diferentes medios de almacenamiento.

Estos elementos serán sometidos a estudios forenses con el propósito de encontrar posibles nuevas víctimas, establecer conexiones entre los presuntos integrantes de la estructura y recopilar más elementos materiales probatorios para el proceso judicial.

Las seis personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización para determinar su presunta responsabilidad en los hechos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Juan Camilo Amazará Grisales, destacó la importancia de fortalecer los controles en los espacios digitales para prevenir delitos que vulneren a los menores de edad.

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“La seguridad también se defiende en los entornos digitales. En Medellín no habrá espacio para quienes instrumentalicen o vulneren a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestra ofensiva es contundente y seguiremos trabajando de manera articulada para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó el funcionario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al operativo a través de sus redes sociales, donde destacó las seis capturas, los tres allanamientos y la protección de siete menores de edad.

Además, reiteró el llamado a combatir los delitos contra la niñez y a fortalecer las acciones para identificar a quienes utilizan las plataformas digitales para vulnerar a esta población.