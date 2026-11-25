Este miércoles 25 de noviembre entrará en funcionamiento la nueva cárcel de Riohacha. El establecimiento busca aumentar la capacidad del sistema penitenciario de La Guajira y responder a los problemas de hacinamiento que afectan a los centros de reclusión del departamento.

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Una obra de $307.969 millones

El Ministerio de Justicia confirmó la entrada en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario, cuya construcción comenzó en 2020 como parte del plan de renovación de la infraestructura carcelaria contemplado en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

La obra tuvo un costo de $307.969 millones, mientras que el contrato de interventoría ascendió a cerca de $21.000 millones.

El complejo se construyó sobre un terreno de aproximadamente 36.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas, entre sindicados y condenados.

El establecimiento cuenta con ocho pabellones: siete destinados a hombres y uno para mujeres. Su diseño incorpora diferentes espacios para atender las necesidades de la población privada de la libertad y facilitar los procesos de tratamiento penitenciario.

Vista de la nueva cárcel que se abre en Riohacha. Foto: Foto X @SebasCote95

Así serán las instalaciones de la nueva cárcel

El complejo penitenciario dispone de áreas para visitas, dependencias judiciales y administrativas, auditorio, aulas para atención y tratamiento, servicios de salud, talleres de mantenimiento, lavandería y espacios para el personal de custodia.

También cuenta con una cocina para la población masculina, un depósito de residuos y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Una de las características distintivas del complejo penitenciario es la incorporación de espacios con enfoque diferencial para las comunidades indígenas, especialmente para la población wayuu, que tendrá un salón de armonización dentro del establecimiento.

La nueva cárcel también tendrá un pabellón femenino con capacidad para al menos 152 mujeres privadas de la libertad. Allí se habilitó un Centro de Desarrollo Infantil para atender a hasta 15 mujeres gestantes o madres con hijos pequeños.

La puesta en funcionamiento de este establecimiento se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario colombiano por la sobrepoblación en las cárceles y los centros de detención transitoria.

En Riohacha, la situación es especialmente compleja. La cárcel que actualmente funciona en la capital de La Guajira registra un índice de hacinamiento superior al 260 %.

Imagen de la cárcel que a partir de hoy se abrirá en Riohacha. Foto: X @SebasCote95

Entretanto, el centro de detención transitoria de la ciudad ha llegado a reportar una sobrepoblación de hasta el 3.700 %.

La apertura de la nueva cárcel permitirá ampliar los cupos penitenciarios disponibles en La Guajira. Sin embargo, el impacto de la obra dependerá también de la disponibilidad de personal, la organización de los traslados de internos y la coordinación entre las entidades responsables de su funcionamiento.