Más de 17 horas duró el secuestro de un grupo de personas a manos de presuntos delincuentes que pretendían asaltar un camión de valores en la ciudad de Cartagena y terminaron refugiados en un establecimiento de comercio, desde donde formularon exigencias económicas y logísticas para escapar.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llegó al sitio y advirtió que a los delincuentes no les quedaba otra alternativa que entregarse a las autoridades o enfrentar el poder del Estado. Los presuntos secuestradores se enfrentaron a las autoridades y uno de ellos murió durante el operativo de la Fuerza Pública.

Un grupo de criminalística de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena se encargó de recuperar todos los elementos probatorios, que serán puestos a disposición de la Fiscalía para los procesos de judicialización. Entre los hallazgos de los investigadores figuran un arma traumática y varias armas de juguete utilizadas durante el secuestro.

Un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado será el responsable de adelantar el proceso de judicialización de los tres capturados y de presentarlos ante jueces de control de garantías por los delitos de secuestro extorsivo y lesiones personales. También está pendiente la evaluación de las armas recuperadas para establecer sus características.

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora agradeció y reconoció la labor de los uniformados que participaron en el operativo de rescate en el Éxito de Cartagena. Foto: Especial para El País / Ministerio de Defensa

El operativo de los grupos especiales de la Policía y del Ejército permitió rescatar a los ciudadanos secuestrados y capturar a tres de los presuntos responsables. El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, llegó al sitio para acompañar la operación.

A esta hora, la Fiscalía, junto con los investigadores de la Sijín, adelanta los denominados actos urgentes, que incluyen la recopilación de las declaraciones de las víctimas del secuestro, los elementos probatorios hallados en el sitio, los videos de seguridad y los testimonios de los uniformados que participaron en la atención de la emergencia.

Operativo de liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena en La Castellana Foto: SEMANA

Se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario. Corresponderá a un juez determinar si los procesados representan un peligro para la sociedad y si procede la medida solicitada.