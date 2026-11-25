A pocos días de que termine el año, los viajeros ya planean lo que podrán ser sus aventuras, vacaciones y vivencias para el 2027 y las publicaciones internacionales especializadas dan luces de los destinos que pueden estar en el radar de los viajeros.

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Así, la reconocida revista de viajes y turismo Travel + Leisure realizó una selección de 24 destinos alrededor del mundo, los cuales son poco conocidos, pero que tienen una gran oferta y muchos encantos para los turistas y en ese selecto grupo se encuentra Mompox, en Colombia.

La publicación indica que en una época en la que las redes sociales y la inteligencia artificial influyen cada vez más en la elección de los destinos turísticos, encontrar lugares auténticos y alejados de las multitudes también requiere escuchar a quienes conocen el mundo de primera mano.

Este pueblo es patrimonio de Colombia y es considerado uno de los más lindos del país. Foto: Getty Images

De esta forma, y con la recomendación de expertos y asesores de viajes en los diferentes países, se estableció esta selección “24 Unsung destinations to visit in 2027”, que incluye al mencionado destino colombiano al cual compara con la Cartagena de hace 50 años, antes de la llegada de los cruceros y los clubes de playa, de acuerdo con la opinión de Boris Seckovic, asesor de viajes de Amakuna Travel.

También destaca su tradición de orfebrería en plata, considerada entre las más exquisitas de América, y la oferta de hoteles boutique instalados en edificaciones restauradas.

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Los encantos de Mompox

Si bien no es un destino de turismo masivo, Mompox sí es reconocido como uno de los lugares imperdibles de conocer. Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y destaca por la belleza de su estilo colonial.

Su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959 y posteriormente recibió el reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Además, en 1995 fue incluido por la Unesco en la lista de Patrimonio de la Humanidad, gracias a la preservación de sus construcciones coloniales, templos y espacios tradicionales que todo viajero debería conocer.

Mompox destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

Entre los recorridos imperdibles está la visita a sus iglesias, como Santa Bárbara, reconocida por su torre de estilo barroco hispano-musulmán; el Convento de San Francisco y la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

También vale la pena conocer los procesos en los talleres de filigrana momposina, una tradición artesanal transmitida de generación en generación en la que los orfebres elaboran delicadas joyas de oro y plata. Los viajeros pueden aprender sobre la fabricación de las piezas y adquirir algunas de ellas.

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Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Parque Lineal Bosque Santander ofrece un entorno de vegetación tropical donde habitan monos aulladores y distintas especies de aves.

Mompox destca por su centro histórico. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra alternativa es recorrer en canoa la ciénaga de Pijiño, un ecosistema de humedales que alberga fauna acuática y cuyos canales fueron trazados por la antigua comunidad zenú. La experiencia permite contemplar los paisajes de la depresión momposina y disfrutar del atardecer sobre el río Magdalena.