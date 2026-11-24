Cundinamarca cuenta con 116 municipios y cada uno de ellos tiene diversidad de encantos para los viajeros. Uno de ellos es Tiribita, un destino que si bien no es muy conocido, sí tiene mucho que ofrecerles a quienes deciden visitarlo.

El rincón de Cundinamarca que pocos visitan y donde el sancocho de gallina es una delicia: está a dos horas de Bogotá

Ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, este lugar debe su nombre a una expresión muisca que significa “Nuestra Alegre Labranza”. Entre sus principales atractivos está el templo de Nuestra Señora de los Dolores, conocido como la ‘Pequeña Sixtina de Cundinamarca’ por sus llamativas pinturas de los 12 arcángeles en las columnas.

Su oferta turística combina patrimonio histórico, paisajes montañosos y escenarios naturales. La visita también es una oportunidad para probar algunas de sus preparaciones tradicionales, como los tamales, las almojábanas, la chicha y los envueltos de cuatro puntas.

Se dice que este municipio cuenta con una gran riqueza gastronomica y tradicional y sus sabores y saberes los hacen único en la región del Valle de Tenza, con preparaciones que han pasado de generación en generación.

Las almojábanas son una de las preparaciones típicas de Tiribita, en Cundinamarca. Foto: Getty Images/iStockphoto

En estas tierras los viajeros no solo pueden disfrutar de sus platos típicos, sino que se encuentran con varios atractivos que vale la pena conocer. Precisamente, uno de los más representativos es la iglesia de La Dolorosa, de gran importancia patrimonial.

Fue declarada Monumento Nacional en 2017 y su historia se remonta a 1778, cuando, según los relatos orales, se construyó una pequeña parroquia sobre una laguna. Posteriormente, comenzó la edificación del templo, que fue inaugurado en 1814. Sin embargo, las obras se prolongaron durante más de un siglo y solo concluyeron en 1950, con la construcción de la torre y la cúpula.

El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es exquisito, destino perfecto para pasar días de descanso

Después de permanecer cerrada durante una década debido a las labores de restauración necesarias por las fisuras ocasionadas por el terremoto de 1995, la iglesia inició en 2005 una nueva etapa de embellecimiento artístico. El proyecto contempló la incorporación de los apóstoles en las naves laterales y diferentes escenas bíblicas en los cuatro costados del cimborrio, elementos que enriquecen su valor artístico y explican el sobrenombre con el que es reconocida.

Más atractivos de Tiribita

Los viajeros pueden conocer, además, el parque principal, que se caracteriza por su variedad de árboles y plantas ornamentales. Entre sus especies más representativas se encuentra una ceiba centenaria, una palma de aproximadamente 50 años que fue donada por Fideligno Hernández y trasladada desde su propiedad hace más de cuatro décadas, así como varios ocobos con más de 30 años.

El senderismo es una de las principales actividades para desarrollar en el municipio de Tiribita. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Así mismo, el lugar cuenta con árboles de chicalá, flores y pequeños arbustos. Entre sus elementos destacados está el busto de Rufino José Cuervo y se caracteriza por ser un espacio de encuentro y descanso.

Una opción más es el Mirador del Alto de las Imágenes. Este escenario ofrece una vista panorámica del casco urbano y de las montañas que rodean al municipio y su importancia también está relacionada con el turismo de naturaleza y el senderismo.

Para llegar hasta allí se debe realizar una caminata con un ascenso pronunciado al comienzo, que recompensa a los visitantes con amplias panorámicas del paisaje. En la parte alta se encuentran las imágenes de la Virgen y Cristo Rey, que le dan nombre al lugar y suman un componente religioso a la experiencia.