Señor Presidente:

Hace unas semanas le escribí sobre el milagro económico que el turismo puede representar para Colombia. Hoy, después de conocer lo dicho por su Gobierno en el Congreso de Cotelco en Bucaramanga y el balance de los primeros cien días del Departamento Nacional de Planeación (DNP), encuentro motivos para volver sobre el tema.

En Bucaramanga, el vicepresidente José Manuel Restrepo insistió en medir el gasto, el empleo y la inversión que produce el turismo. El viceministro Julián Franco presentó la estrategia 10-20-30: diez millones de turistas y veinte mil millones de dólares en divisas para 2030. Una meta que ha merecido el respaldo del gremio. Mientras tanto, el DNP informó que, durante 17 encuentros regionales, recogió 2.495 proyectos de inversión por 566,9 billones de pesos. No significa que estén financiados, claro está; significa que los territorios tienen necesidades e iniciativas que ahora habrá que convertir en proyectos viables.

La conexión entre esos anuncios es clara: porque una cosa es identificar el potencial de una región y otra lograr que produzca bienestar. Un aeropuerto acerca viajeros, pero no garantiza reservas; una campaña despierta curiosidad, pero no llena las habitaciones. Y un destino cuyos habitantes siguen sin agua o trabajo difícilmente puede hablar de prosperidad. Por eso me parece acertado que el Gobierno quiera pasar del simple conteo de turistas a medir lo que realmente queda en los territorios. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que ese viajero nos elija?

Hace poco conocí una experiencia de nuestros vecinos que vale la pena mirar. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay impulsan Visit South America, una iniciativa para presentar sus atractivos como parte de una misma experiencia regional. Colombia no figura entre esos seis países, pero la idea merece atención. Una pareja que viaja desde España para conocer Machu Picchu no necesariamente quiere pasar todas sus vacaciones en Perú. ¿Por qué no mostrarle también Bogotá, Cartagena o Santa Marta? El turista tiene unos días, un presupuesto y muchos sueños; nosotros, a veces, lo obligamos a escoger entre destinos que podrían complementarse.

Lo mejor es que no estamos inventando el negocio. Cox & Kings, la compañía internacional de viajes más antigua del mundo, fundada en 1758, ofrece un recorrido de 13 días que reúne Perú y Colombia, con tarifas anunciadas desde 3.495 dólares por persona. No sabemos cuántos lo compran, pero existe y se comercializa. Allí veo una manera práctica de acompañar la estrategia del Gobierno: que ProColombia, Cotelco, Anato, aerolíneas y operadores estudien circuitos con Perú y Brasil, revisen conexiones, acuerden precios y salgan a venderlos sin diluir la marca Colombia ni crear oficinas. El atractivo está en sumar experiencias, no en sumar trámites. Sin perjuicio que sigamos impulsando las regiones estratégicas: Gran Caribe, Pacífico, Andes occidentales, Andes orientales, macizo y Amazonía-Orinoquía colombianas.

Y esa unión tendría otra ventaja. Si queremos atraer inversión a nuestros destinos, primero debemos demostrar que existe demanda y que los negocios pueden sostenerse. Un circuito que genere noches adicionales da razones para mejorar hoteles, formar trabajadores, fortalecer restaurantes y respaldar proyectos de conectividad. También permite medir si el gasto llega más allá del gran operador. Esa información ayudaría a priorizar las iniciativas recogidas por Planeación. Un banco de proyectos es básico, pero se debería priorizar los que ayudan a que la economía local se mueva.

Lo pienso desde Santa Marta, mi amada ciudad, que intenta recuperar su ritmo después del paro. De ahí mi insistencia en los Distritos de Prosperidad Turística: organizar los esfuerzos para que una visita se traduzca en empleo, empresa y mejor calidad de vida. Que el hotelero venda una habitación, sí, pero que también vendan el pescador, el artesano, el transportador y quien prepara una buena comida samaria.

Ajá, Leo, ¿y hoy qué? Hoy me quedo con algo que vale la pena reconocer: el Gobierno está hablando de turismo con metas económicas y está escuchando a las regiones. Si logramos unir las inversiones que necesitan nuestros destinos con una forma más inteligente de venderlos, la Patria Milagro tendrá una oportunidad concreta. ¿Y si empezamos por vender Colombia acompañada? Porque el verdadero milagro no será que el turista llegue, sino que, cuando regrese a su país, su visita se note para bien en la vida de nuestra gente.

Leonor Consuelo Gómez González-Rubio, CEO del Park Hotel en Santa Marta