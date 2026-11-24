Hay algo que todos tenemos en común, independientemente de nuestra edad, profesión, posición social o circunstancias: el tiempo. Sin embargo, pocas veces somos verdaderamente conscientes de lo rápido que transcurre. Vivimos aplazando conversaciones, sueños, decisiones y proyectos. Decimos que algún día tendremos tiempo, que más adelante será el momento indicado, que cuando las circunstancias mejoren comenzaremos aquello que tanto deseamos. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida se va.
El tiempo pasa, los hijos crecen, las personas se van, las oportunidades cambian, las personas toman otros caminos y nosotros mismos dejamos de ser quienes éramos. Lo que hoy parece cotidiano, mañana puede convertirse en un recuerdo.
He aprendido que los momentos moldean las vidas. Algunos llegan para enseñarnos, otros para confrontarnos y otros para recordarnos que somos capaces de mucho más de lo que imaginábamos. Hay experiencias que nos cambian para siempre, decisiones que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y circunstancias que, aunque inicialmente parecen obstáculos, terminan convirtiéndose en el impulso que necesitábamos.
Pero hay algo todavía más importante: no podemos permitir que nuestra vida transcurra en automático.
No desperdiciar la vida no significa vivir corriendo, acumulando logros o intentando hacerlo todo. Significa vivir con intención, aprender a reconocer qué merece nuestro tiempo, qué personas aportan a nuestro crecimiento y qué sueños no deberíamos seguir posponiendo.
También significa atrevernos a superarnos. Y cuando hablo de superación, no me refiero a competir con los demás, sino a convertirnos en nuestra propia referencia. Mirar hacia atrás y reconocer cuánto hemos avanzado, pero también tener la valentía de aceptar que todavía podemos crecer y lo que aún nos falta.
Superarte a ti misma es atreverte a comenzar de nuevo cuando sea necesario. Es estudiar cuando creías que ya habías aprendido suficiente, asumir nuevos retos cuando la comodidad parece más sencilla, reconocer tus errores sin permitir que definan tu futuro y entender que el éxito no consiste en llegar a una meta, sino en mantener la disposición de evolucionar.
A veces, la mayor transformación ocurre cuando dejamos de preguntarnos qué esperan los demás de nosotros y comenzamos a preguntarnos qué esperamos realmente de nuestra propia vida.
No todos los días serán extraordinarios. Habrá temporadas de incertidumbre, cansancio, cambios y decisiones difíciles, pero incluso esos momentos tienen algo que enseñarnos. No necesitamos que cada día sea perfecto, sino que tenga sentido.
Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar: ¿estás viviendo la vida que deseas o simplemente estás cumpliendo con la vida que has construido? ¿Cuántas cosas has dejado para después? ¿Qué versión de ti estás posponiendo por miedo, comodidad o falta de decisión?
No sabemos cuántos capítulos nos quedan por escribir, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir los que tenemos por delante.
El tiempo no espera a que estemos preparados. Las oportunidades no siempre se repiten y la vida no debería convertirse en una larga lista de pendientes. Que los años no solamente pasen por nosotros; que también nos transformen. Que cada experiencia nos haga más conscientes, cada desafío más fuertes y cada decisión más coherentes con la persona que somos y queremos llegar a ser.
Porque al final, no se trata únicamente de cuánto tiempo vivimos, sino de qué hacemos con él. La vida está sucediendo ahora y tú todavía estás a tiempo de convertirte en todo aquello que sueñas.
Dra. Greys Pérez Martínez, cirujana plástica y reconstructiva. Fundadora de Victoria Home Health and Spa