Cuidarte también es una forma de decirte ‘te amo’

Hay una forma de amor que muchas mujeres suelen dejar para después: el amor hacia sí mismas. Entre las responsabilidades profesionales, la familia y las exigencias cotidianas, cuidar de la propia salud puede convertirse en una tarea pendiente. Se aplazan consultas, se posponen exámenes y se normalizan pequeños cambios con la esperanza de que desaparezcan solos.

Convertirse en el proyecto más importante de la vida

La belleza puede ser una elección, pero la seguridad debe ser siempre la prioridad

Rostros irreales y cuerpos imposibles: la trampa de la estética en la era digital

Octubre Rosa nos invita a detenernos y recordar que nuestra salud no puede depender del tiempo que nos sobre.

Hablar de cáncer de mama es hablar de prevención, pero también de esperanza, responsabilidad y solidaridad. Es reconocer que detrás de cada diagnóstico hay una historia y que, detrás de cada oportunidad de detección temprana, existe la posibilidad de actuar a tiempo.

La medicina dispone de herramientas que permiten identificar algunos cánceres de mama antes de que produzcan síntomas. Cuando la enfermedad se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de tratamiento suelen ser mejores. Aunque ningún examen garantiza detectar todos los casos, mantener los controles recomendados y consultar ante cambios nuevos son decisiones fundamentales.

Por eso, conocer nuestro cuerpo es el primer paso para cuidarlo. Un bulto nuevo, cambios en la piel o el pezón, secreciones espontáneas o modificaciones persistentes en la forma o el tamaño de las mamas requieren valoración profesional. Muchas alteraciones son benignas, pero no deben ignorarse. La autoobservación ayuda a reconocer cambios, aunque no sustituye la mamografía ni los estudios indicados según la edad y el riesgo individual.

La prevención también exige comprender que no todas las mujeres necesitan el mismo seguimiento. Los antecedentes personales y familiares, la edad y otros factores pueden modificar las recomendaciones. Consultar con un profesional de salud permite establecer un plan adecuado y resolver inquietudes con información confiable.

Pero el cuidado no termina en el consultorio. Una alimentación equilibrada, la actividad física, el descanso, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol forman parte de los hábitos que favorecen la salud. No eliminan por completo el riesgo, pero contribuyen al bienestar general.

Como mujeres, con frecuencia aprendemos a cuidar de todos antes que de nosotras mismas. Acompañamos, resolvemos, sostenemos y seguimos adelante, incluso cuando necesitamos una pausa. Por eso, cuidar nuestra salud también significa aprender a escucharnos, pedir ayuda y reconocer que merecemos la misma atención que ofrecemos a quienes amamos.

Desde mi experiencia profesional, considero que la educación y el acompañamiento son esenciales para transformar la preocupación en decisiones conscientes. Una conversación puede motivar a una mujer a solicitar una consulta; una invitación puede ayudarla a vencer el temor; una palabra de apoyo puede recordarle que no está sola.

Este Octubre Rosa, mi invitación es a no postergar lo importante. Agenda tus controles, busca orientación ante cualquier cambio y comparte información confiable con las mujeres que forman parte de tu vida. Cuidarte no es egoísmo ni una tarea secundaria, es una forma de honrar tu vida y de decirte, cada día, ‘te amo’.

Dra. Greys Pérez Martínez, cirujana plástica y reconstructiva. Fundadora de Victoria Home Health and Spa