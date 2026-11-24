Este año dejé atrás la vida laboral tradicional, cambié de país y decidí reorganizar mis prioridades. Y una de las cosas que más me costó fue alejarme de mis amigas. Me mudé a Panamá. Otra vez un país nuevo, otra casa, otra rutina, encontrar un nuevo supermercado, hacer planes de fin de semana y acostumbrarme a tener a las personas que quiero a un avión de distancia.

Me encanta tu creatividad, pero mejor piensa como yo

Lo que Colombia deja en la gente cuando la conoce

Extraño Colombia. Extraño Costa Rica. Mucho. Y aunque he vivido en varios países, mudarse nunca se vuelve más fácil. Siempre llega esa conversación incómoda: ¿estaré tomando las decisiones correctas?, ¿valdrá la pena?

Esta vez fueron varias despedidas. Solté parte del ego que viene con los cargos, puse mi salud física y mental en el centro y decidí dedicarle más tiempo a mi hogar, a mi familia y a un futuro profesional que quiero construir de otra manera. Con libertad para crear y la posibilidad de elegir dónde quiero poner mi energía.

Me encanta trabajar. Me gusta hacer negocios, crear marcas, liderar equipos, ganar dinero y conseguir resultados. No tengo ninguna intención de dejar de ser ambiciosa, pero este año entendí que ya no quiero que mi cargo sea lo más interesante que tenga para contar sobre mí. Y, felizmente, esa reflexión tiene mucho que ver con las mujeres que me rodean.

Tenemos un grupo de amigas al que llamamos ‘Las Cookies’. En nuestro círculo hay mujeres que volvieron a ocupar posiciones ejecutivas, otras que ascendieron, algunas que emprendieron y otras que decidieron hacerse a un lado por un tiempo. Y claro, hemos tomado decisiones distintas, cambiado de opinión, celebrado nuevos trabajos y también hemos tenido la valentía de dejar algunos, pero seguimos sentándonos en la misma mesa.

Nadie es más importante porque tenga un cargo más alto. Nadie tiene que justificar por qué decidió renunciar. No medimos nuestros encuentros por los negocios que conseguimos ni por los contactos que podemos intercambiar. Nos interesa saber cómo estamos. De verdad.

Hablamos de trabajo, por supuesto. Pero también de sexo, de amor, de matrimonios, de los hijos que tenemos o no tenemos, de enfermedades, de miedos, de zapatos y de flores. Nos reímos muchísimo. A veces discutimos. Otras nos decimos verdades incómodas.

Y entre tantas conversaciones fuimos construyendo algo que hoy atesoro: un vínculo de confianza, seguridad y pertenencia. Creo que ahí terminé de entender lo que para mí significa el éxito femenino.

Una mujer puede llegar muy alto profesionalmente y sentirse muy sola. Y otra puede decidir bajarse de la carrera corporativa y estar viviendo uno de sus mejores momentos. No hay una única manera de tener éxito. Y, sobre todo, no deberíamos necesitar demostrarlo cada vez que nos encontramos con otras mujeres.

Se habla mucho de los círculos femeninos como espacios de networking, visibilidad y oportunidades. Y está bien. Las mujeres necesitamos abrirnos puertas, recomendarnos, hacer negocios y ocupar espacios de decisión, pero si todo termina siendo una conversación sobre cargos, influencia y resultados, nos estamos perdiendo una parte fundamental.

La amistad también es un logro. Tener mujeres que celebran tus ascensos sin competir contigo, que no te miran diferente cuando renuncias, que pueden escucharte hablar de un fracaso sin convertirlo en una debilidad y con las que puedes pasar una noche entera riéndote de cualquier tontería también es construir una vida exitosa.

‘Las Cookies’ me han enseñado que la sororidad no consiste en estar siempre de acuerdo ni en repetirnos que somos maravillosas. A veces es cuestionarnos, decirnos algo que no queremos escuchar y recordarnos que tenemos derecho a cambiar de prioridades.

Hoy estoy construyendo una nueva vida en Panamá. Extraño a mis amigas más de lo que quisiera. Me encantaría poder verlas un viernes cualquiera, sin organizar vuelos ni calendarios, pero también estoy disfrutando volver a armar mi hogar, tener tiempo para mi familia y descubrir una etapa profesional en la que mis ideas pueden convertirse en negocios rentables.

No sé si dentro de cinco años volveré a tener un cargo corporativo. Tampoco necesito resolverlo hoy.

Algunas ‘Cookies’ seguirán ascendiendo, otras emprenderán nuevos proyectos y seguramente alguna volverá a cambiar de rumbo. Pero espero que todas sigamos teniendo historias interesantes que contar, muchas de ellas sin ninguna relación con el trabajo, porque después de tantos años persiguiendo una vida exitosa, me interesa más tener una vida que me guste.

Paula Amado, autoridad y experta en mercadeo humano