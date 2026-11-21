Fortalecer el autoconocimiento, valorar la autenticidad, construir un propósito de vida y entrenar el cerebro para aprovechar sus habilidades fueron algunas de las lecciones de la última sesión del año del Círculo de Mujeres Semana Dinero, que se vivió de la mano de tres grandes speakers y 120 mujeres líderes.

Al inicio de la sesión, que se desarrolló en el Gun Club de Bogotá, la comunidad rindió un homenaje a Luz Stella Murgas, una de las pioneras del Círculo, quien recientemente fue nombrada presidenta de la Andi. “Me honra ser parte del Círculo. Es la única comunidad de mujeres en la que realmente estoy”. Al recibir su reconocimiento, Murgas dijo que desde su cargo tiene toda la voluntad para construir consensos, cerrar brechas y seguir consolidando la presencia regional de su gremio. “Creo que mi nombramiento ha trascendido lo personal porque demuestra que Colombia le está apostando a abrir espacios para liderazgos femeninos, sobre todo en lugares en los que nuestra voz es relevante para tomar decisiones de país”.

Luz Stella Murgas, pionera del Círculo de Mujeres Semana Dinero, asumió el liderazgo de la Andi, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Foto: Foto: Guillermo Torres. Semana

La jornada continuó con Blanca Mery Sánchez, conferencista y neurocoach colombiana, quien se refirió a la importancia de entrenar las habilidades del cerebro. “Por cada capacidad que se le delegue a la IA, hay una brain skill que debemos entrenar”, dijo. Por ello, destacó que se debe conocer en qué y en quiénes se ocupa la atención, y compartió con las asistentes cuatro aspectos para aliviar la sobrecarga mental: realizar actividad física, aprender cosas nuevas, evitar los ultraprocesados y bajar la saturación cognitiva que produce la tecnología.

Efrén Martínez, destacado conferencista colombiano, psicólogo y autor de cerca de 30 libros, reflexionó sobre la diferencia de liderar con propósito. “La gente que está persiguiendo un propósito vive distinto a quienes huyen de él”, destacó, al compartir con las asistentes que la vida se parece más a un ‘electrocardiograma’ que a una línea recta y que, justamente por ello, “lo valioso no solo implica la razón, sino el corazón”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la chilena Pilar Sordo, reconocida psicóloga, autora y conferencista, quien habló sobre la importancia de la autenticidad y del diálogo interno. Destacó la necesidad de tener una sana relación con el error, aceptar las contradicciones y la incomodidad, y dejar de pensar en términos de éxito y fracaso (“se fracasa cuando no se aprende de un error”). A su juicio, ser auténtico significa tener consciencia de todas las versiones de uno mismo y darles espacio para salir. “Lo que salga de mí tiene una relación directa con lo que yo me digo. Por eso, la gente da lo que es, pero lo que uno se merece se lo debe dar uno mismo”.