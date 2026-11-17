Estamos inmersos en un contexto en el que casi nadie se atreve a pronunciar tres palabras que antes eran el síntoma supremo de la madurez: “no lo sé”.

Haga la prueba hoy mismo: pregunte en una mesa de almuerzo o en un pasillo de oficina sobre cualquier tema, desde geopolítica internacional e inteligencia artificial generativa, hasta las últimas tendencias de coaching. En segundos emergerán terapeutas sin consultorio, economistas de sobremesa y especialistas improvisados que citan con vehemencia el último carrusel digital que revisaron mientras esperaban el café. Entonces, pareciera que la ignorancia fue erradicada por decreto tecnológico. Pero la realidad es mucho más cruda: jamás habíamos tenido tanto acceso a la información y jamás nos había costado tanto ser coherentes con lo poco que de verdad aplicamos.

La gran paradoja contemporánea no es el analfabetismo, sino la sobrecarga informativa. Consumimos reels, carruseles de redes sociales, podcasts en velocidad 2.5 y resúmenes de libros como quien acumula objetos en una bodega polvorienta que jamás visita. Nos volvimos coleccionistas insaciables de datos para resolver inquietudes que ni siquiera nos hemos detenido a formular con consciencia. Guardamos publicaciones para ‘revisar después’, sobrevaloramos frases inspiradoras que jamás encarnamos y creemos ingenuamente que entender una idea equivale a haberla integrado en la vida real.

Esta ilusión de competencia la ciencia la ha documentado con precisión. Un estudio de la Universidad de Yale, liderado por el psicólogo Matthew Fisher, demostró cómo la facilidad inmediata para consultar datos en la red distorsiona nuestra arquitectura cognitiva: los experimentos probaron que solemos confundir el conocimiento accesible en internet con nuestra propia lucidez y entendimiento personal. Al tener un buscador a la mano, el cerebro asume como propia una sabiduría externa que no posee, inflando el ego intelectual mientras ensancha la brecha frente a lo que verdaderamente dominamos y ejercemos.

Ahí radica la verdadera fractura de nuestro tiempo: la brecha abismal entre el saber y el hacer. Conocer de memoria los postulados del bienestar o la productividad no nos impide perder los estribos ante el primer obstáculo del día; explicar con soltura teórica la importancia de la empatía no nos protege de la arrogancia frente a un desacuerdo; y predicar sobre el cuidado irrestricto de la vida no garantiza que cuidemos a quienes tenemos al lado. Así, la información acumulada sin una reflexión genuina se convierte en simple adorno retórico.

Saber es cómodo, pero aplicar implica esfuerzo. La práctica consciente, en cambio, como bien plantearía el investigador Joe Dispenza, nos exige romper el hábito de actuar en automático y reconfigurar nuestros patrones mentales. Llevar el conocimiento a los hechos requiere salir de la zona de confort, transitar la incomodidad, adquirir nuevos hábitos, sostener la decisión de no devolvernos y mantener un esfuerzo constante. Por eso, la coherencia no es una iluminación automática ni un estado pasivo, sino una artesanía diaria que se forja en los momentos cotidianos: en la disculpa oportuna que ofrecemos, en el límite ético que respetamos cuando nadie nos vigila, en la disposición real a escuchar antes de juzgar.

El costo de acumular teoría sin ejecutarla no es inocuo, investigadores como Jeffrey Pfeffer y Robert Sutton, de Stanford, identificaron que caemos con facilidad en la trampa de sustituir la acción por el mero discurso: creemos que diagnosticar, debatir o analizar un problema equivale a haberlo resuelto. A su vez, Chris Argyris demostró desde Harvard cómo nos engañamos a nosotros mismos: juramos defender valores ejemplares pero actuamos al revés bajo presión, negándonos a cambiar porque creemos que saber el concepto nos hace inmunes al error. Y así, quien se llena de argumentos sin ponerlos a prueba clausura su evolución, pues confunde la familiaridad teórica con la verdadera maestría.

Recordemos una verdad elemental: la idea sin acción jamás será aprendizaje, sino vanidad informada. Si algo nos exige este momento no es salir a fiscalizar el entorno, sino girar la mirada hacia adentro y medir nuestra propia coherencia. Menos ruido intelectual y más traducción en comportamientos fundamentales: el respeto en el trato diario, el apoyo mutuo y la humildad para corregir el rumbo. Al final, lo único que transforma la realidad es aquello que sostenemos en los hechos cotidianos.

Yukari Sawaki, Gerente de Desarrollo Humano y Organizacional de Nutresa